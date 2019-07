'Hay que tener hambre, quiero jugar en Europa'

El flamante fichaje para reforzar el lateral derecho del Villarreal CF ya está en Miralcamp. Rubén Peña se presentó como nuevo futbolista groguet destacando la "gran familia" que forma el club e incidiendo en que es el mejor lugar "para seguir creciendo como futbolista". Peña llega con ambición y espera que el equipo vuelva a las competiciones europeas.

Mucha ambición. "Trabajo, ilusión y querer seguir mejorando cada día no va a faltar. He luchado mucho para poder estar aquí sentado. Me pongo siempre muchos objetivos , metas y retos y ojalá los consigamos. Mínimo hay que tener el hambre y el querer ser lo mejor posible. Quiero jugar en Europa".

Elección del Villarreal. "La confianza que me han transmitido desde el primer momento. El sentirme querido. Es un club que siempre me ha gustado la forma de trabajar, cómo juegan, la humildad que he visto. Soy curioso y siempre me informo sobre los clubes y siempre he oído buenas palabras sobre el Villarreal. Es una gran familia y muy bueno para mí".

Cómo se fraguó el fichaje: "Llevarlo con discreción cuesta, pero claro estáis interesados en vender el fichaje, pero lo importante es que se haya dado y que haya sido una sorpresa"

Objetivo: "El año pasado se pudo sufrir más de lo normal y aun así salieron de esa situación con solvencia. Eso habla del buen club que es y los buenos jugadores que tienen. Estamos aquí para tener objetivos mayores que la permanencia".

Posición en el campo: "Yo pienso en el lateral derecho. Ahí me hecho jugador y ahí he crecido en Primera División. Me gusta hacer goles, pero en mi sitio lo primero es defender".

Estado físico: "He tenido una buena rehabilitación tras unos problemas en el menisco. El lunes podría empezar con el grupo. Mediremos un poco después de dos meses parado que no sea tan bruto el entrar a una disputa, sino con suavidad".

Buenos ojos para el Villarreal: "Compartí dos años con José Ángel y le pregunté sobre el Villarreal y siempre tuvo buenas palabras. Es un gran club con una familia con este recibimiento por parte de todos los trabajadores es de agradecimiento total".

Plantilla: "Me preocupo de estar disponible cuanto antes y que el míster cuenten conmigo".

Agradecimientos: "Estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad para mi y para mi familia el poder estar en un gran club".