'Todavía quedan llegadas pendientes y en eso estamos trabajando'

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, afirmó este viernes que la contratación de Rubén Peña se ha cerrado porque el club necesitaba un jugador con "un perfil diferente" y que lo ha encontrado en este futbolista que llega procedente del Eibar para cinco temporadas.

Roig Neguroles espera que Rubén Peña dé muchas satisfacciones al Villarreal y aporte al máximo en los próximos años, ya que en las dos últimas temporadas ha crecido en la Liga y se ha convertido en un futbolista "regular y competitivo".

"Lo ha hecho cada vez mejor y esperamos que pueda ayudar al equipo a crecer", prosiguió el dirigente del club castellonense en el acto de presentación del jugador.

Respecto a la evolución del mercado de fichajes, Roig Negueroles explicó que el momento actual es el de la fase inicial, por lo que todavía pueden pasar muchas cosas.

"Todavía quedan incorporaciones pendientes y en eso estamos trabajando, aunque no podemos decir nada hasta que no estén cerradas. Cuando no es oficial la llegada de un jugador, es porque aún no está completamente cerrada", concluyó.