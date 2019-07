Amadeo Salvo no 'jugará' contra el Valencia

La propuesta principal de RFEF para la composición de los grupos de Segunda División B para la temporada 19/20 contempla un grupo III en el que habría 11 equipos catalanes, 2 aragoneses y los 7 representantes de la Comunitat Valenciana (La Nucía, Orihuela, Castellón, Hércules, Valencia B, Villarreal B y At. Levante). Eso implica como gran novedad que los equipos baleares —que esta temporada serán tres ya que al At. Baleares, que finalmente no ascendió, se unirían el Ibiza de Amadeo Salvo que regresa a su ubicación geográfica y el recién ascendido Peña Deportiva— quedarían excluidos del grupo donde han venido participando en las últimas campañas para recalar muy posiblemente en el I junto al Melilla y al único representante canario.

Esta tarde ha tenido lugar en la sede de RFEF una reunión para poner el proyecto en común con representación de los siete clubes participantes de la Comunitat Valenciana y en la que el Orihuela, como alternativa para facilitar la cuadratura de los grupos, ha abierto la posibilidad de ser desplazado al grupo IV siempre y cuando en el mencionado grupo se incluyese a los equipos manchegos —en un cálculo estimado realizado por el club escorpión los desplazamientos le habrían salido más económicos en ese supuesto—. Todo apunta a que esa opción no se llevará a cabo puesto que ese supuesto no se contempla en ningún caso, si bien la decisión definitiva se tomará este miércoles día 10 por la mañana en la Ciudad del Fútbol.



Pendientes del Reus

Todo además queda supeditado a la resolución final del 'caso Reus' ya que el conjunto tarraconense, tras su exclusión la pasada campaña en LaLiga 1|2|3, debe salir a competir pero no se sabe si podrà hacerlo. El administrador concursal presentó ante juzgado de Tarragona un informe sobre el concurso de acreedores de la Sociedad Anómima Deportiva, un informe que precisó de una prórroga de un mes por parte del mismo administrador para acabar de recopilar toda la información entorno a la situación financiera de la entidad rojinegra. En el documento que el abogado presentó ante el juzgado se considera "legal y viable", de momento, el concurso de acreedores del CF Reus. Es decir, se ha decidido no liquidar la Sociedad Anónima Deportiva al menos de momento. De hecho David López también inscribió a los equipos de Segunda B y Tercera y algunas informaciones apuntan a que ya puede empezar a tramitar licencias, pero el futuro del club aún no está asegurado puesto que no está confirmado que los jugadores del Reus hayan cobrado todavía y eso abriría una posibilidad a que un equipo saldase la deuda del Reus y 'comprase' su plaza.