Luis García Plaza vuelve a China

Luis García Plaza, exentrenador del Villarreal CF y Levante UD, confirmó este martes a EFE su retorno al Beijing Renhe, equipo que ya entrenó anteriormente en la Superliga China.



El equipo chino se encuentra penúltimo en la tabla y el madrileño va a intentar mantenerlo en la máxima categoría. " No es fácil porque somos muchos peleando por los puestos, pero trabajaremos con corazón y cariño", ha declarado.







Muy contento e ilusionado con este reto. No será fácil, pero conozco a este gran club y sé que todos juntos podemos hacerlo.

Very happy and excited with this new challenge. It won't be easy, but I know this great club and its fans and I know we can achieve it. #BeijingRenhe ?????? pic.twitter.com/MZuZKS3ox5