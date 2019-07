Nace el primer equipo que defiende el 'terraplanismo'

El Móstoles Balompié, modesto club que ha conseguido el ascenso a Tercera división esta temporada desde la Preferente madrileña, ha decidido pasar a llamarse Flat Earth FC, con el objetivo de defender el "terraplanismo", es decir, la idea de que "la Tierra es y siempre ha sido plana".

Esta estrambótica iniciativa ha corrido a cargo de su presidente, Javi Poves, un exfutbolista de Primera División -aunque sólo llegó a jugar once minutos con el Sporting de Gijón- cuyo nombre se hizo famoso hace unos años al abandonar joven el fútbol convencido de que era un nido de "corrupción, dinero y muerte".

Conocido desde entonces como 'el futbolista antisistema', Poves tenía 25 años cuando se retiró por seguir sus ideas, aunque años antes ya había protagonizado curiosas protestas como renunciar a que el club donde jugara le pagara por transferencia, ya que no quería que un banco "especulara con su dinero ni un segundo".

"Me marché del fútbol porque no era feliz, porque estaba desencantado y no creía en ese modelo", ha explicado a Efe el exjugador, quien aterrizó en el Móstoles Balompié hace tres años y medio, después de varios años alejado del mundo del fútbol y del deporte.

Tras lograr ascender al club a la Tercera División, Poves se marca ahora una meta "más ambiciosa", subir a Segunda División B, y para ello pretende transformarlo en "el primer club de fútbol asociado a una causa, a una idea, sin tener una ubicación específica".

"Somos un club que nace para unir las voces de millones de terraplanistas y de todas aquellas personas que buscan respuestas", recalca Poves a través de la web oficial del nuevo club, donde él mismo ha explicado el cambio de nombre a sus seguidores.

Aunque la meta es un nuevo ascenso, el exfutbolista insiste en que su principal objetivo es convertir al nuevo Flat Earth FC en "el primer club del mundo que lucha por divulgar la verdad del mundo en el que vivimos" y cuyos aficionados estén "unidos por lo más importante, una idea".

Maniobra de márketing



No sabe a ciencia cierta cómo se lo habrán tomado sus hasta ahora fieles seguidores, pero Poves confía en que "la gente se sume a un proyecto que es muy ambicioso, aunque no crea realmente en la idea de que la tierra es plana", algo que tampoco exigirá a ninguno de sus futuros jugadores o miembros del cuerpo técnico.

"La libertad de pensamiento y la libertad de expresión está fuera de toda duda. Quien juegue en nuestro equipo únicamente deberá estar comprometido con su rendimiento, con ganar en el campo, no pretendo imponer nada a nadie", ha recalcado, aunque cree que será capaz de hacer "cambiar de idea" a muchos de los ahora incrédulos.

En el entorno del club nadie está seguro de que Poves sea un convencido defensor de que la Tierra sea plana y hay muchos que piensan que sólo es una maniobra de 'márketing' para llamar la atención sobre su nuevo proyecto en Tercera División.

Él lo niega rotundamente, aunque admite que "el fútbol es el deporte más mediático y el que más repercusión tiene a nivel mundial", por lo que crear un club 'terraplanista' también es "una buena forma de tener presencia constante en los medios de comunicación".

"A poco que rascas, el modelo heliocéntrico, lo del globito terrestre, hace agua por todos los lados", afirma del todo convencido, asegurando que "no se trata de un acto de fe" lo de creer en el 'terraplanismo', sino que es una conclusión a la que ha llegado estudiando "desde hace varios años".

Por el momento, parece que haber logrado parte de su propósito, el de la repercusión mediática, ya que nada más anunciar su proyecto, radios y televisiones de España y del extranjero han corrido a hacerse eco de esta iniciativa y a entrevistar a su protagonista.

Lo de convencer a sus jugadores, a su cuerpo técnico, a sus aficionados y al resto del mundo de que vivimos en una tierra plana será un trabajo más complicado, pero no cejará en el empeño una vez que ha conseguido "lo más difícil": hacer reflexionar a mucha gente sobre si lo que nos han contado siempre es ciencia o ficción.