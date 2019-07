Militao se marea durante su presentación como nuevo jugador del Real Madrid

El defensa brasileño Eder Militao no pudo acabar su comparecencia ante los medios en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu, tras sentir un mareo en el momento en el que recibía la última pregunta después de haber sido presentado en el palco de honor y haber pisado el césped ante los aficionados.

Militao, con traje negro y corbata del mismo color sobre camisa blanca, respondió con un ritmo lento cada pregunta que recibió de los periodistas. En un momento pareció emocionarse pero eran los primeros síntomas que mostraban que no se encontraba bien.

En el momento que un miembro de prensa del Real Madrid anunció que era la última pregunta de la rueda de prensa, que fue sobre su deseo de poder jugar con su compatriota Neymar en el club blanco, Militao tuvo que parar.

"Me estoy mareando, estoy nervioso, es una emoción enorme", dijo ante el micrófono tapándose la cara con las manos y con la preocupación de su familia, sentada en primera fila de la sala de prensa. El defensa brasileño abandonó el recinto dándose aire con las manos, escoltado por Álvaro Arbeloa que fue el encargado de iniciar la presentación.

En la comparecencia, Eder Militao, ha prometido "jugar cada partido como si fuera el último" durante su estancia en el club blanco, el que había "soñado jugar desde niño".

El brasileño se describió como "un jugador polivalente que siempre juega por amor a lo que hace y no le gusta perder". "Siempre espero lo mejor de mí, soy un jugador muy competitivo", dijo, satisfecho por llegar al "mejor club del mundo" donde quería jugar "desde niño".

Excompañero de Iker Casillas y Pepe en el Oporto, Militao reveló los consejos que le han dado los antiguos jugadores del Real Madrid. "Me han hablado de la cultura del club, de cómo es el día a día, ellos lo conocen bien. Me dijeron que viniera tranquilo, que hiciera un buen trabajo y que continuará creciendo para poder quedarme en el club", transmitió.

En cuánto a cómo se fraguó su fichaje por el club blanco, el central dijo que se sintió "muy feliz" al conocer el interés. "No me lo pensé dos veces, inmediatamente dije que lo hiciéramos porque me veía jugando en el mejor club", subrayó, con ganas de afrontar "una disputa muy buena" para hacerse con un hueco en la defensa.

"Las cosas han sucedido rápido en mi vida"



"Sé que no va a ser sencillo, pero si el entrenador me da la oportunidad voy a hacer un buen trabajo, él decidirá si soy titular o no. Lo que él decida estará bien. Yo voy a trabajar con los pies en la tierra", prometió Militão, que llega al fútbol español con 21 años

"Las cosas han sucedido muy rápido en mi vida. Jugué poco en el Sao Paulo, he jugado en Oporto y hoy llego al mejor club del mundo. He ido creciendo mucho y estoy muy contento por estar llegando a estos objetivos. Ahora quiero quedarme haciendo un trabajo estupendo con una actitud muy buena", deseó, prometiendo que va a "jugar cada partido como si fuera el último" y consciente de que "en un club grande siempre hay presión".

Por su parte, el presidente Florentino Pérez se congratuló por el fichaje de "uno de los grandes defensas del fútbol mundial". "Llegas al Real Madrid con tan solo 21 años, siendo campeón de la Copa América y procedente de un gran club. En Oporto has demostrado tu talento y te has convertido en uno de los grandes protagonistas de la liga portuguesa, pero ahora te enfrentas al mayor reto de tu carrera profesional tras elegir al Real Madrid por delante de otros grandes clubes", recalcó.