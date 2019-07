Ontiveros, caliente, caliente...

Ontiveros va a salir del Málaga sí o sí porque la entidad costasoleña, tras no ascender en su primera temporada en LaLiga 1|2|3, va a perder la ayuda al descenso y por tanto mucho músuculo económico. A Torres y Jony ya se los han quitado de encima, pero les quedan fichas elevadas como la de Juampi Añor entre otras que hacen que la masa salarial se la 'coman' entre muy pocos jugadores. Necesitan vender para poder aumentar ese límite salarial y el único jugador que hoy les permite hacer caja, es Ontiveros, que sigue interesando al Villarreal.

En el caso del malaguista una de las grandes incógnitas es el importe de su cláusula de rescisión, que inicialmente era de 15 millones pero podría haberse visto reducida a la mitad tras el descenso. Sea como fuere, todo apunta a que el Villarreal no llegará a pagarla porque sabe que el Málaga necesita vender, porque además tiene en su manga el as de la cesión de N'Diaye —el futbolista africano tiene un año más cedido allí, pero el club boquerón no puede soportar el porcentaje de ficha que le ha pagado esta campaña— y porque la relación entre clubes es muy fluida.

En Inglaterra se afirma que han entrado en escena equipos como el Norwich City, quien se ha unido a Crystal Palace y Sheffield United, pero el Villarreal mantiene su interés y está valorando muy seriamente la incorporación de un futbolista con capacidad de desborde como es el andaluz y del que tienen informes desde categorías inferiores.

El lunes vuelve el Málaga al trabajo, lo que hace que la operación esté ahora mismo caliente, caliente.