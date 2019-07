¿Sabes qué jugadores valencianos están repartidos por el mundo?

Pablo Marí ya está en Río de Janeiro. Este domingo salió desde Barajas rumbo a la ciudad brasileña para emprender una aventura trepidante dentro de su trayectoria deportiva. Tras haberse quedado a un partido de ascender a la máxima categoría del fútbol español con el Deportivo de la Coruña, buscará nuevos retos fuera del territorio nacional. Su marcha de España supone otra salida de un futbolista nacido en territorio local y se une a la gran multitud de valencianos que despuntan a lo largo del mundo. El objetivo que tiene el fichaje en propiedad del Flamengo es triunfar en tierras brasileñas.

El elenco de jugadores repartidos a nivel mundial que provienen de la Comunidad Valenciana es bastante amplio y en él destaca, por encima del resto, Juan Bernat. Su salida de Mestalla le permitió dar el salto a la élite europea para brillar en el Bayern y en el PSG. Su balance desde que salió del Valencia es sublime: cuatro Bundesligas, una Copa de Alemania, tres Supercopa de Alemania y en Francia, la Ligue One. No es el único que partió del campo valencianista y mejoró su trayectoria como profesional. Otro lateral que no deja de lograr éxitos lejos de su zona de confort lo hace en el país vecino, aunque a los doce años salió hacia la cantera del Barça debido a su etiqueta de joven promesa. Grimaldo lleva en Portugal desde 2015 y a sus 23 años de edad está en la agenda de varios clubes por ser uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato portugués gracias a sus actuaciones.

Siguiendo en clave valencianista, el caso de Carles Gil era de pura necesidad. No consiguió la continuidad y tuvo que buscarse la vida. Ahora, su camino lo realiza al otro lado del atlántico. Concretamente, en Boston, con el New England Revolution de la MLS, donde se está reencontrando con una notable versión hasta el punto de que es considerado jugador franquicia dentro del club.

Pero si alguien entiende de experiencias fuera de España es Pablo Hernández. Desde que salió del Valencia, ha estado en el Swansea, Al-Arabi catarí, Al-Nasr árabe y actualmente se encuentra dando guerra, a sus 34 años, en el Leeds inglés, aunque estuvo un año cedido en el Rayo. Hacia tierras inglesas partió recientemente Pablo Fornals, un diamante en bruto de que puso rumbo al West Ham como flamante campeón de Europa sub-21 con España tras dos años de crecimiento en Villarreal a sus 23 años de edad.

Otros como Pedro Chirivella, jugador del Liverpool, no pudo gozar de la oportunidad de jugar en Segunda con el Extremadura en calidad de cedido este ejercicio por problemas burocráticos, pero con la salida de Pablo Marí hacia Brasil, se ratifica que el talento que emerge en las entrañas de la Comunitat no pasa desapercibido para ningún club del mundo. De hecho, futbolistas como Lucas Torró en el Eintracht de Frankfurt, Manuel Bleda en el Kitchee de Hong Kong o los hermanos Insa en Malasia, en el Johor FC, son otros de los destacados en esta lista junto al trotamundos Pedro Tarancón 'Ito', ahora en el B68 Toftir de las Islas Feroe.