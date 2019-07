Bartomeu, sobre el comunicado del Atlético: "No hay pruebas"

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que el Atlético de Madrid no tiene pruebas de que el Barcelona pactara con Antoine Griezmann su nuevo contrato antes del 1 de julio, momento en el que la cláusula de rescisión del francés bajaba de los 200 a los 120 millones.

En la presentación del delantero francés como nuevo jugador azulgrana, Bartomeu se refirió al comunicado del club rojiblanco en el que consideraba que los 120 millones de euros es "insuficiente para hacer frente a su cláusula, ya que el "compromiso" del futbolista "se cerró antes" de que ésta pasara de 200 a 120 millones.

"He hablado con ellos y no creo que exista ninguna prueba. Entiendo que el Atlético defienda sus intereses, pero no veo que tenga ninguna evolución positiva, porque no hay pruebas ni nada. Contactamos con el entorno de Antoine (Griezmann) a finales de mayo, cuando anunció que dejaba el Atlético, y no hubo nada ni a finales de marzo ni a finales de abril", defendió Bartomeu.

En cualquier caso, el máximo mandatario del Barcelona admitió que acometer el fichaje del jugador francés no fue nada fácil, porque los directivos del Atlético no aceptaron la propuesta del Barcelona para pagar el traspaso a plazos.

Por ello, Bartomeu confirmó que el Barcelona pidió un préstamo de 35 millones a devolver en seis meses, mientras que los 85 millones restantes se financiaron a través de facturas pendientes de cobrar por la venta de jugadores.

"Son importes elevados y se requiere de unos días. Lo hemos hecho y hemos llegado hasta hoy", dijo el presidente, quien celebró que, un año después de que el francés rechazara la oferta del Barcelona, haya aceptado fichar por el club.

"Los caminos se han reencontrado otra vez y es una buena noticia. Estamos muy satisfechos. Llegas de un gran equipo, de un gran club. La ambición es máxima y, evidentemente, es una contratación muy deseada, consensuada por los técnicos y aprobada por nuestro entrenador, Ernesto Valverde", resaltó Bartomeu.

En acto de presentación, el técnico rehuyó de las preguntas referentes a una posible contratación del brasileño Neymar da Silva, si bien subrayó que, como cada verano, se intentará "seguir fichando a jugadores" para "mejorar al equipo".