El Villarreal CF no se va a volver loco por Javi Ontiveros

El Villarreal CF no se va a mover ni un ápice de la hoja de ruta que tiene marcada. Su oferta por Ontiveros, y según 'La Opinión de Málaga' su acuerdo con Caminero por el jugador, está cerrado en un precio levemente superior a los siete millones, pero el jeque al-Thani, que hace unos días se descolgó en redes sociales diciendo que la clásula del marbellí era de 15 millones, no la ha aceptado. Ontiveros acababa contrato en junio de 2020, el Villarreal y el jugador —que quiere venir al Villarreal— lo saben y el Málaga debe venderlo ahora o a lo sumo en el próximo mercado invernal para sacarle rédito, pro sin la aprobación del jeque no hay venta.

Mientras tanto, el futbolista está convocado este lunes con la mayoría del resto de sus compañeros para iniciar la pretemporada a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo para pasar pruebas médicas y empezar a entrenar en el Anexo de La Rosaleda a las 9:00 horas de la mañana.