Rajada de Javi Moreno tras marcharse del Córdoba

Javi Moreno abandonó el Córdoba, equipo al que entrenaba en la categoría Juvenil de División de Honor, y lo hizo con una rajada monumental contra el presidente. El exfutbolista señaló, entre otras cosas, la despreocupación que ha vivido por parte de su 'jefe'. "Tuve que llenar un día 15 botellas de agua para que bebiesen mis jugadores", señaló el de Silla, quien explicó que la cantera entrena en una Ciudad Deportiva "llena de ratas, orugas, pulgas y garrapatas".

El exjugador cargó de esta manera contra el presidente y quiso dejar claro que abandona el club por él, pero que estaría encantado de volver cuando Jesús León no esté al frente de la entidad. "Hoy día en el fútbol el que habla es malo y el que dice la verdad no está bien visto, pero tengo que decir las cosas que no me gustaron, porque un club como el Córdoba y esta ciudad no se las merecen y debería mejorarlas. Yo siempre le diría a cualquiera que venga al Córdoba, que es un buen club en una buena ciudad, aunque las dudas me surgen con el presidente porque no va de frente", explicó.

Además quiso recordar al propietario que todavía no está al día con los pagos. "Nos deben una nómina a mí a y mis jugadores. Este presidente no me parece ético y no dice la verdad", explicó.