El Intercity Sant Joan y Gerard Piqué quieren la plaza del Reus en Segunda B

El Intercity Sant Joan y Gerard Piqué, con su Andorra, son en estos momentos los dos máximos aspirantes a adquirir económicamente la plaza vacante dejada en el grupo III de Segunda B por el Reus, que ha bajado de LaLiga 1|2|3 a Tercera directamente debido a sus deudas. Junto a ellos, el Mallorca B también podría optar.

La RFEF anunció hace dos días que el Reus no competirá en Segunda División B. Desciende otra categoría administrativamente al margen de la que perdió deportivamente tras no presentar el aval necesario y competirá en Tercera. Esa decisión implica que en breve saldrá a subasta la plaza libre que dejará en el grupo III de la categoría de bronce para equipos interesados en cubrirla económicamente y que permitirá competir a su 'comprador' junto a los siete equipos representantes de la Comunitat Valenciana.

La medida en principio puede no afectar a ningún equipo valenciano en lo que a ascensos y descensos respecta porque la normativa de RFEF no concede la prioridad a la hora de adquirir la plaza a los equipos de la Comunitat Valenciana y si a los catalanes en primera instancia:

"1. El derecho de ascenso lo tendrán los equipos que, estando adscritos a Tercera División, satisfagan la cantidad económica que la RFEF establezca, que consistirá en la suma de la cantidad fijada como deuda por la Comisión Mixta RFEF-AFE más las posibles cantidades adeudadas a técnicos (...).

3. El derecho a ocupar las vacantes se determinará por la RFEF, ponderando las circunstancias concurrentes, por el siguiente orden y atendiendo a los siguientes criterios:

a) El equipo de Tercera División de la misma Federación de ámbito autonómico a la que pertenezca el equipo descendido por impago.

b) El equipo descendido de Segunda División B de la misma Federación de ámbito autonómico a la que esté adscrito el equipo descendido por impago.

c) El resto de equipos de Tercera División.

d) El resto de equipos descendidos de Segunda División B.

4. Los anteriores criterios se aplicarán de forma excluyente, de tal modo que si con la aplicación de un apartado la vacante quedara cubierta, no habrá lugar a la aplicación de los siguientes.

5. Siempre tendrán mejor derecho, dentro de un mismo apartado, los equipos con mejor derecho deportivo (...)".

Sin embargo, se abre la posibilidad de que ninguno de los equipos catalanes que tienen derecho preferente a adquirir la plaza pueda hacer frente a los 630.000 euros que se necesitan en primera instancia —algo muy posible— y a partir de ahí, en el supuesto 'c' de la normativa, el club alicantino presidido por Salvador Martí está dispuesto a pelear esa plaza que en segunda 'ronda' pasaría a costar 315.000 euros y en tercera instancia iría directamente al mejor postor, a quien más dinero pusiese.

El rival directo es el Andorra de Piqué, recién ascendido a Tercera como el Intercity pero en su caso catalana y sobre el papel con recursos de sobra para hacer frente al pago. Si no es el Andorra, todo apunta a que puede ser el Intercity y su ascenso implicaría también el de un equipo de Preferente al grupo sexto de Tercera División. El Denia sería quien tendría el derecho Preferente, aunque falta ver si en el club dianense estarían por la labor puesto que están diseñando un equipo austero para Preferente.