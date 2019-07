El primer valenciano en la historisa del Flamengo: "Es algo alucinante"

El central valenciano Pablo Marí, presentado como nuevo refuerzo del Flamengo, afirmó que en sólo cinco días en Río de Janeiro ya percibió que es "algo alucinante" jugar en el club más popular de Brasil. "Lo que más me ha impresionado son los hinchas. Lo que vi en el (estadio) Maracaná el domingo en el primer partido del Flamengo al que asistí fue irreal. Es alucinante cómo se vive un partido en el Maracaná", afirmó el defensor de 25 años y 1,93 metros de altura en la rueda de prensa que concedió tras su presentación. "Y el miércoles, pese al traspiés, que son normales en el fútbol, los hinchas respondieron hasta el último segundo dando aliento. Creo que con un estadio así y unos hinchas así siempre vas a dar un plus. Es algo increíble que no había vivido nunca. Es algo alucinante", agregó.

El zaguero, que disputó en la última temporada la segunda división de la liga española con el Deportivo de La Coruña pero cuyos derechos pertenecían al Manchester City inglés, desembarcó el sábado en Río y al día siguiente acudió al partido en que Flamengo goleó por 6-1 al Goias ante unos 60.000 espectadores en el Maracaná. A Marí le tocó vivir el otro lado de la pasión de los flamenguistas el miércoles, cuando, como uno de los 70.000 espectadores que llenaron el Maracaná y constituyeron un récord de público este año en Brasil, asistió al empate con el Athletico Paranaense que eliminó al Flamengo y le impidió avanzar a las semifinales de la Copa do Brasil.

Marí afirmó que ningún otro club en el mundo cuenta con 40 millones de hinchas y que eso fue uno de los motivos por los que aceptó hacer el recorrido contrario al de la mayoría de los futbolistas, en su caso desde Europa a Sudamérica. "En un equipo grandioso. Es un orgullo estar aquí. Creo que a cualquier futbolista le gustaría estar aquí", afirmó al ser interrogado sobre su decisión de abandonar las competiciones europeas y optar por las sudamericanas.

"Tener la posibilidad de competir por uno de los grandes equipos del mundo me da orgullo y ganas de pelear por esta camiseta. Voy a disputar la Copa Libertadores que es una de las competiciones más importantes del mundo", aseguró. Interrogado por Efe sobre los factores que tuvo en cuenta para aceptar la propuesta del Flamengo, Marí afirmó que, además de la oportunidad de estar en uno de los grandes equipos del mundo, recibió muy buenas referencias en Europa del nuevo entrenador del club carioca, el portugués Jorge Jesús.

"No hizo falta mucha cosa para tomar la decisión. Venir a uno de los mejores clubes del mundo y las grandes referencias del entrenador son dos cosas primordiales para cambiar de club y yo las tenía muy claras", aseguró. La ficha del defensa nacido en Almussafes (Valencia) pertenecía desde 2016 al Manchester City inglés, que nunca lo aprovechó y lo cedió al Girona, al holandés NAC Breda y finalmente al Deportivo.

El zaguero admitió que desde que fue fichado por el Manchester City sabía que sería difícil jugar en el primer equipo del club inglés por tener que competir con varios de los mejores jugadores del mundo, pero que valoró la apuesta que hicieron por él y la importancia que le dieron. "Me alegró mucho haber sido fichado por el Manchester pero estoy más contento por estar ahora aquí", aseguró el jugador, que firmó contrato con el Flamengo hasta diciembre de 2022 tras una "rápida" negociación de dos o tres días en que, dijo, ninguna de las partes tuvo dudas.

¡"En seis días fue creciendo mi ilusión de vivir en Río de Janeiro con mi familia, más cuando conocí la estructura y el propio club. Los extranjeros no saben lo que es hasta que vienes y lo vives. Se trata de una familia muy grande", afirmó. Describió igualmente como un orgullo haber recibido la camisa número 4 que pertenecía a Juan, uno de los ídolos del Flamengo que se retiró de las canchas el año pasado y al que se refirió como uno de los mejores centrales de Brasil y del mundo.

"Voy a intentar defender con sangre esta camiseta hasta el último día en que esté aquí", dijo el defensor que se inició como profesional en el Mallorca y que pasó por el Gimnastic de Tarragona. Sobre la posibilidad de que su fichaje permita abrir un mercado en Brasil para los jugadores europeos aseguró que eso nunca se sabe y que lo único que sabe es que es el primer español en muchos años en el Flamengo.

Marí es el tercerespañol en defender al Flamengo después del delantero José Ufarte, un gallego que se formó en el club, luego actuó por el Corinthians de Sao Paulo y retornó al equipo de Río de Janeiro con el que estuvo hasta 1964, cuando volvió a España para jugar en el Atlético de Madrid y el Racing de Santander, y hasta con la selección española en el Mundial de 1966. El otro español en Flamengo fue el portero José Tunel Caballero 'Talladas', que disputó 19 partidos con el club en 1937.

