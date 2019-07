Salvador Martí confirma que el Intercity quiere comprar la plaza del Reus

Salvador Martí, el exitoso y a la vez atrevido presidente del Intercity Sant Joan, ha asegurado que tienen pocas posibilidades de hacerse con la plaza del Reus en Segunda B, pero al mismo tiempo ha dejado entrever que si acceden a ella saldrán a competir en la categoría de bronce con el objetivo de quedar primeros y ascender: «Es muy complicado. Hay clubes grandes interesados y probablemente tengamos menos de un 1% de posibilidades. Vamos a intentarlo, pero sin descuidar nuestro objetivo actual que es el confeccionar una plantilla para intentar subir en el campo, como hemos hecho los dos últimos años. Además del pago de la plaza, habría que conseguir dinero para reforzar la plantilla en algunos puestos con el objetivo de siempre de Intercity: intentar ganar toda competición a la que se presente».

En una entrevista que incluye íntegra la edición digital del Diario Información de Alacant, Martí no ha ocultado que el objetivo a corto plaza es ascender a LaLiga 1|2|3: «Ese es el objetivo. No se lo digo ahora, llevamos diciéndolo hace dos años. Pero hay que ser realistas, por muy ambiciosos que seamos, los otros 19 clubes de la categoría quieren lo mismo. No siempre se puede ganar. Intentarlo, lo garantizamos. Si se consigue, a por el siguiente escalón. Si no, se felicita al rival, te caes y te levantas, una y otra vez». Martí lo tiene claro.



Tiene 115 inversores

En la misma entrevista el empresario desvela que el club cuenta con 115 inversores: «El club lo comenzamos mi socio Javier Mira y yo, conjuntamente con otro socio y amigo, Antonio García, que es el secretario del club y el hombre en la sombra que ejecuta toda la estrategia del club. A partir de ahí, empecé a contar el proyecto a inversores y amigos como se hace en cualquier 'startup' empresarial. En este momento tenemos a 115 inversores que contribuyen con su porcentaje».