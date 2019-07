BOMBAZO: Bale puede propiciar la marcha de Neymar al Real Madrid

"No ha sido convocado porque creo que el club está tratando su salida". Con esas palabras Zinedine Zidane dejaba claro que el Real Madrid no cuenta con Bale para la 2019/20. Y curiosamente, horas después de esas declaraciones, el futuro de Bale se convierte en el tema del día en medio mundo. En Inglaterra, 'The Independent' asegura que el conjunto blanco prepara un trueque con el Paris Saint Germain por Neymar, ya que el Barcelona no logra convencer a los galos.

Por otra parte, 'The Sun' anunciaba una posible marcha de Gareth Bale a la Superliga China, donde se convertiría en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol asiático. A pesar de eso, desde el entorno del galés parecen tener claro que el futuro del jugador pasa por continuar en Europa y no se plantean marcharse al Beijing Gouan.