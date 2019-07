"Si te pones cifras lo gafas; nunca lo he hecho"

El delantero del Villarreal, Gerard Moreno, explicó en rueda de prensa este martes que está muy seguro de la plantilla, ya que tienen "todas las posiciones del campo muy bien cubiertas" de cara a la próxima temporada.

En torno a las sensaciones del grupo en pretemporada, el delantero explicó que son "positivas y buenas" y que mediante los entrenamientos y partidos intentarán llegar al inicio de Liga "con muchas fuerzas y ganas, y sobre todo, porque no nos pase lo del año pasado".

La pasada campaña el Villarreal sufrió mucho hasta conseguir la permanencia y Gerard Moreno enfatizó que deben "aprender de lo que nos pasó la pasada temporada" y apuntó que una de las claves para ello es "empezar bien" la temporada para que el grupo coja confianza.

"Tenemos que seguir trabajando mucho para llegar al inicio con las fuerzas suficientes y bien cargados", remarcó Gerard, que explicó que el objetivo es llegar "al cien por cien".

El atacante valoró los nuevos fichajes y expresó que todo lo que aporten las nuevas incorporaciones "será bueno para el grupo" y que en el vestuario hay "muchas ganas de que haya una competencia sana".

En lo personal, el jugador quiere "ayudar en todo lo que pueda y en lo máximo al grupo" pero sin ponerse una cifra de goles, "no me gusta poner cifras, soy de los que piensa que se gafa y nunca lo he hecho".

Gerard también explicó que trata de "recuperar su máximo nivel" para intentar ayudar al equipo y que el aprendizaje de la temporada pasada ha de servir para "mejorar" individualmente y reforzar así al equipo.

En relación con la filosofía del entrenador, el delantero explicó que "han cambiado muchas cosas" desde la vuelta de Javi Calleja y que tienen "mejores sensaciones, más alegría y más fuerza" para comenzar la temporada.

"Evidentemente hay cambios, pero yo creo que el equipo intenta coger todos los registros y dependiendo del partido coge un registro u otro", comentó.

El futbolista se acordó de la afición y dijo que esperan que no se vuelva a repetir la situación del año pasado porque "la gente también tiene ganas de estar más arriba y de no sufrir".

"La clasificación te pone donde mereces estar y nosotros esperemos que este año merezcamos estar mucho mas arriba que el año pasado, y estoy seguro que así será", manifestó.