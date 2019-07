Intercity Sant Joan cumple el trámite y está a la espera

El Intercity Sant Joan acordó este miércoles de forma oficial optar a la subasta de la plaza vacante dejada en el grupo III de Segunda B por la no inscripción por impagos del Reus. Una vez comunicada su decisión a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según adelantó este martes el 'Diario Información' de Alacant, el Intercity ingresó en la cuenta del organismo que preside Luis Rubiales los 452.000 euros correspondientes al aval en el primer tramo de la puja por los derechos federativos del Reus pese a que sabe que no tiene la preferencia en estos momentos. Si paga algún otro club con mayor derecho deportivo que el Intercity, la plaza no será para los alicantinos.