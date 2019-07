Ceremonia digna de un Mundial

El balón ya puede echar a rodar en la Ciutat Esportiva Els Arcs de l'Alcúdia tras la tradicional ceremonia de inauguración del que será el trigésimo sexto COTIF, el torneo veraniego por antonomasia del fútbol valenciano. Para la ocasión, José Tomàs Chàfer, un reconocido artista que ya ha dejado huella en el verde alcudiano, preparó un acto inspirado en la canción de Obrint Pas 'Al país de l'olivera', nombre con el que también bautizó a un espectáculo que reivindicó el papel de la mujer en la sociedad. Y, cómo no, también fueron protagonistas los países cuyos combinados nacionales se calzarán las botas en cuestión de horas para competir por el trofeo que les acredita como vencedores. Cinco selecciones masculinas, cinco femeninas y decenas de equipos alevines, benjamines y prebenjamines están ya preparados para demostrar su valía. Acto seguido, el fútbol ganó protagonismo. Aunque no estuvieron presentes algunas de las selecciones que participan este año en el COTIF, todas ellas fueron igual de relevantes en una parte de la gala inaugural. Uno a uno sonaron los himnos de Argentina, Bahréin, Bolivia, Guinea Ecuatorial, India, Mauritania, Rusia y España, que este año contará con combinado masculino y femenino, todo un lujo para los miles de espectadores que congrega el torneo cada año. Futbolistas, cuerpos técnicos y representantes varios conquistaron el césped. También, como no podía ser de otra manera, de los integrantes del Promeses Istobal.

A continuación, tomaron la palabra tanto el presidente del COTIF, Eliseu Gómez, como el alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom. "Hoy es un día muy especial para todos los que trabajamos por hacer posible el COTIF. Es un año importante, en el que tendremos un espectáculo que superará al de otras ediciones. Además, poco a poco ayudamos a equiparar el fútbol masculino y el femenino. Este año, las mujeres jugarán en horarios más dignos. Y no puedo olvidarme de los niños del Promeses, que seguro que serán los más felices del mundo por poder disputar este torneo", comentó Gómez. "El COTIF es un ejemplo de deportividad durante estos treinta y seis años. Aquí huele a fútbol", añadió acto seguido Salvador Gomar, presidente de la federación valenciana.



Mauritania y Baréin debutan

El fútbol de selecciones vuelve a l'Alcúdia. Resulta complejo explicar un verano sin el COTIF. Es el torneo estival por antonomasia. Arrancó ayer con la ceremonia inaugural dirigida por el artista José Tomás. Un espectáculo al que se le sumó el partido entre la Selección de India femenina y la UD Alzira. Ahora, la pelota ya no parará hasta el próximo 8 de agosto, cuando se disputará la gran final en la que se conocerá al campeón de la trigésimo sexta edición.

El masculino, que empieza esta noche a las 22:00 horas con un Bahréin contra Mauritania, es un Mundial en el que también está España, que regresa tras ganar en 2016, Argentina, que buscará revalidar el título, y Rusia. Cartel de primer nivel que augura duelos directos y una oportunidad única para ver a futuros astros del fútbol y es que del COTIF, muchos pasan a la élite mundial. La lista es inacabable: Mauro Icardi, Kang In Lee, Isco, Dani Alves, Carlos Soler, Casillas, Raúl González o Sergio Busquets. Y la prueba está en los cientos de ojeadores, que año tras año visitan l'Alcúdia en busca de los cracks del balompié. De hecho, para esta edición hay acreditados representantes de los mejores equipos de Europa, como el Chelsea FC, Eintracht de Frankfurt, Newcastle o Benfica, entre muchos otros.