Pablo Marí debuta con el Flamengo por todo lo alto

El defensor procedente de Almussafes Pablo Marí, quien cambió su país de origen por Brasil para inaugurar una nueva aventura en su trayectoria futbolística, inauguró su contador de minutos con el Flamengo por la puerta grande.

El ex del Deportivo de la Coruña partió desde el inicio en el derbi de Rio de Janeiro ante Botafogo, uno de los partidos que más expectación genera dentro de la nación sudamericana, siendo la pareja de baile de Rodrigo Caio, jugador que, al no superar las pruebas médicas, no pudo fructificar su fichaje por el Valencia CF hace cuatro años.

En el partido que se está disputando en estos momentos, el cuadro carioca intentará ganar para recortar distancias con el primer clasificado, al que tiene a seis puntos.