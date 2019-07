Mourinho se sincera: "No soy feliz"

Muchos meses han pasado ya desde que el Manchester United prescindiera de los servicios de José Mourinho como entrenador del banquillo de Old Trafford. El luso no se esconde y asegura que no es feliz desde que no dirige a ningún equipo y que echa de menos la emoción del fútbol en una entrevista en Sky Sports.

"Mis amigos me dicen que me divierta, que disfrute de julio y agosto porque nunca lo he podido hacer. Sinceramente, no puedo disfrutarlo. No estoy lo suficientemente feliz para hacerlo. Echo de menos mi fútbol, tengo la chispa, un compromiso conmigo mismo, con la gente que me quiere, con los muchos fans que tengo por el mundo y con todas esas personas a las que he inspirado", se sincera Mourinho.

"Ze tiene que ser Ze hasta el último día, pero no veo el último día porque mi próximo movimiento será como el principio. No siento como si esto fuera un año más acumulado o las temporadas que haya entrenado. Eso es historia, ¡está en el museo!", explica el portugués.

"Con todo el respeto a las posibilidades que me han ofrecido algunos clubes, Quiero el derecho de poder elegir a aquellos que son 'mourinhistas'. Ellos me quieren donde pertenezco. Tengo que ser paciente y esperar la oportunidad ideal", analiza sobre su futuro José Mourinho.