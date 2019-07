¿Dónde se verá el fútbol en televisión la temporada 2019/2020?

Los equipos están en pretemporada y jugando diversos amistosos de preparación, pero los aficionados ya tienen ganas de vivir la emoción de LaLiga, la Champions League, la Europa League y seguro que se preguntan dónde ver por televisión estas competiciones. Pues bien, si no ocurren cambios de última hora, estas son las plataformas para ver en directo el fútbol en esta temporada 2019/2020:



MEDIASET (MITELE PLUS): LaLiga, LaLiga 1|2|3, Champions League y Europa League.

Mediaset España anunció su entrada en el mundo de la distribución de contenidos en línea a través de mitele PLUS. Por 35 euros al mes, en mitele PLUS se podrá disfrutar de los partidos de LaLiga Santander (Primera División), LaLiga 1|2|3 (Segunda División), así como la Champions League y la Europa League de la temporada 19/20. La plataforma, que puede contratar desde el 22 de julio abonando 30 euros los tres primeros meses, no ha desvelado todavía si podrá ser usada por más de un dispositivo simultáneamente o si dispondrá de planes familiares o grupales. Además, se ofrece mitele PLUS LaLiga por 19,99 euros al mes y mitele PLUS Liga de Campeones por 16,99 euros al mes.

MOVISTAR: LaLiga ('Partidazo' incluido), LaLiga 1|2|3, Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A y Ligue 1. También emitirá la Fórmula 1, la ACB y la NBA. La opción más modesta es el paquete Fusión Selección con LaLiga 100 Mb que por 85 euros al mes nos ofrece toda LaLiga 2019/2020 con el partidazo incluido y LaLiga 1|2|3. Este paquete permitirá contratar por 20 euros más al mes Movistar Liga de Campeones. Para los que buscan la opción más completa está el paquete Fusión Total por 140 euros al mes. Esta opción ofrece toda LaLiga 2019/2020 incluido el partidazo, LaLiga 1|2|3, la Champions League y Europa League, así como la Premier League y Bundesliga.

ORANGE: LaLiga ('Partidazo' incluido), LaLiga 1|2|3, Champions League y Europa League. Hay diferentes tarifas a través de las cual ver el fútbol con Orange:

Love Experto Max : Todo el fútbol más Netflix y Amazon Prime por 101,90 euros al mes

: Todo el fútbol más Netflix y Amazon Prime por 101,90 euros al mes Love Experto : Todo el fútbol más Amazon Prime por 97,9 euros al mes

: Todo el fútbol más Amazon Prime por 97,9 euros al mes Love Intenso Max : Todo el fútbol más Netflix y Amazon Prime por 88,90 euros al mes

: Todo el fútbol más Netflix y Amazon Prime por 88,90 euros al mes Love Intenso : Todo el fútbol más Amazon Prime por 84,9 euros al mes.

: Todo el fútbol más Amazon Prime por 84,9 euros al mes. Love Medio Max : LaLiga y LaLiga 1|2|3 más Netflix y Amazon Prime por 88,95 euros al mes.

: LaLiga y LaLiga 1|2|3 más Netflix y Amazon Prime por 88,95 euros al mes. Love Medio : LaLiga y LaLiga 1|2|3 más Amazon Prime por 83,85 euros al mes.

: LaLiga y LaLiga 1|2|3 más Amazon Prime por 83,85 euros al mes. Love Inicial: LaLiga y LaLiga 1|2|3 más Amazon Prime por 72,85 euros al mes.

Si tenemos Jazztel, también podremos acceder al fútbol de Orange. Habrá que pagar 15,95 euros al mes para poder ver LaLiga Santander y LaLiga 1|2|3 además del partidazo, aunque hasta finales de 2019 hay un precio promocional de solo 1 euro. Para la Champions League y la Europa League, el pago adicional mensual también será de 15,95 euros, aunque si promoción

GOL: un partido en abierto de LaLiga de equipos que no disputen competición europea.

DAZN: Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Copa de Italia, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Community Shield y MLS. También emitirá la Euroliga y MotoGP.