Argentina muestra poderío en el COTIF

Por fin debutó Argentina en el COTIF 2019. Lo hizo ante la selección de Mauritania, que no fue rival para una albiceleste que aspira a alzarse con el título, como ya hiciera el año pasado. Aunque le costó arrancar, anotó cuatro goles y goleó al combinado africano. Francisco González guió a los suyos hasta la victoria con dos grandes asistencias (1-4).



Argentina fue la primera en generar peligro, con un remate de cabeza de Solari tras una falta sacada por Miljevic. Respondió Mauritania con un disparo lejano de Sarr. La siguiente ocasión también fue para Argentina, con un cabezazo de Alvariño tras un saque de esquina; Aliyou detuvo sin problemas. Mauritania se acercaba tímidamente a la portería argentina y, por momentos, generó más ocasiones que sus rivales, aunque no muy peligrosas. Pero todo era un espejismo; una internada por banda izquierda de González acabó en una espectacular volea de Solari, que abrió el marcador. No se quedó atrás Mauritania, que con un disparo lejano de Yacoub buscó el empate, aunque sin éxito. Antes de acabar la primera parte, Gorostegui Fernández Ortega se hizo valer del VAR para rectificar una de sus decisiones y dio penalti a Argentina por una mano dentro del área de El Mami. Miljevic no falló y puso el 0-2.



Recta final

Calendario del COTIF SUB'20 masculino

Apenas habían pasado dos minutos de la segunda parte cuando Cortés puso el tercer en el marcador tras un pase magistral de González, que dio así su segunda asistencia de la noche. Cerca estuvo de recortar distancias Mansour, que se quedó solo ante el portero pero no logró ejecutar su remate con atino. El partido entró, entonces, en una fase en la que ninguno de los dos equipos era capaz de proponer nada, pero Argentina despertó del letargo y cerca estuvo de sumar el cuarto tanto con un remate de Cortés dentro del área, que rebotó en un defensa rival. Mauritania, no obstante, tuvo la oportunidad de anotar el gol de la honra gracias a un gran pase entre líneas de Yacoub que permitió a Tijamy plantarse solo ante el guardameta y rematar a placer. De nuevo el VAR entró en acción para expulsar a Sidi Ahmed y al seleccionador mauritano,Con uno más sobre el campo, Di Lena pudo ampliar la ventaja de los argentinos tras una gran jugada dentro del área, pero tras varios rebotes el portero se hizo con el balón. A escasos segundos de que acabase el partido, Navarro aprovechó un balón suelto en el área para anotar el cuarto.De ese modo, Argentina suma tres puntos, los mismos que tienen España Baréin . Por su parte,se queda lejos de poder dar la sorpresa este verano y lleva ya dos derrotas.

lunes 29 de julio

Barhein 2-0 Mauritania

martes 30 de julio

España 2-0 Rusia

miércoles 31 de julio

Mauritania 1- 4 Argentina

jueves 1 de agosto

Rusia-Barhein H 22:30

viernes 2 de agosto

Argentina-España H 22:30

sábado 3 de agosto

Rusia-Mauritania H 22:30

domingo 4 de agosto

Baherin-España H 22:30

lunes 5 de agosto

Argentina-Rusia H 22:30

martes 6 de agosto

España-Mauritania H 20:30

Barherin-_Argentina H 22:30

miércoles 7 de agosto

jornada de descanso

jueves 8 de agosto

Fran final sub'20 masculino H 22:00

COTIF PROMESAS ISTOBAL

ya ha presentado su candidatura a ganar esta nueva y expectante edición del COTIF Promesas Istobal. Y lo hizo después degran favorito junto a Sevilla y Valencia, en un partido marcado por las pizarras tácticas y la efectividad de cara a portería.El comienzo del duelo fue lo más parecido a una lección táctica de juego que se pueda ver en un campo de fútbol. No hubo ni un solo error de posición o pérdida de marca, una situación poco habitual teniendo en cuenta que los protagonistas tienen entre diez y once años. Pero ya saben que aquí en elhay de todo menos niños. Y así lo demostraron en los primeros diez minutos el Mediterranean y el Villarreal, que se emplearon a fondo para no ceder ningún centímetro de su terreno al rival por un simple motivo: si lo hacían estaban perdidos.Pese a ello, esta particular batalla de las pizarras la ganó el MSA al aprovechar la única imprecisión de la defensa amarilla, ayer teñida de morado. Tras colgar un balón al corazón del área desde la esquina izquierda que el meta del Villarreal no pudo detener,anotó bajo palos el primer tanto del duelo a favor del Mediterranean.En la segunda parte cambiaron los guionistas y, con su ausencia, las caras de todos los presentes, que empezaron a disfrutar de lo lindo. Tras el descanso, ambos equipos dejaron las pizarras en los vestuarios y empezaron su particular baile de ocasiones. El Villarreal estaba obligado a dar un paso al frente si quería remontar el partido, así que adelantó sus líneas y empezó a probar la portería amarilla, aunque sin fortuna. El MSA, mientras, aguantaba atrás, extrañando por momentos aquellos momentos de tranquilidad del primer acto.Sin embargo, a la mínima oportunidad que tenían salían como aviones a por la portería del Villarreal. Tenían la lección estudiada y sabida, que no es poco en estas edades. Y los estudios, como siempre nos han dicho en casa, dieron sus frutos. Con el submarino volcado en el ataque, el MSA explotó ya en los últimos minutos la precisión en el pase de Pablo López y la calidad anotadora de, que hizo desde fuera del área uno de los mejores goles de esta edición para culminar su pleno de victorias.