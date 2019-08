Una derrota con aviso para no bajar la guardia

Calleja sigue utilizando la pretemporada como banco de pruebas. Más pendiente de analizar rendimientos y situaciones en el campo que de otra cosa. El Villarreal continuó perfilando su maquinaria cara al día 17 frente al Granada ante el Shalke 04. Esta vez con un resultado en contra y la primera derrota de la pretemporada, tan anecdótica como las victorias anteriores. Un resultado exagerado como pudieron serlo otros anteriores. El Villarreal mostró dos caras diferentes. Mejor en la segunda parte, en la que tuvo hasta cuatro ocasiones claras, que en la primera, bastante perdido durante 25 minutos. Pero Calleja pretendía probar cosas y ver a Zambo Anguissa, aunque estuviera todavía lejos de su momento de forma idóneo con apenas una semana de trabaja. El camerunés no mostró malas formas, pero no se le pudo ver para lo que se le ha firmado, es decir, para que ofrezca ese despliegue físico que libere a los futbolistas con talento que posee el Submarino en el centro del campo. Y se vio un Villarreal más cansado por la acumulación de cargas de trabajo de una semana que ha sido intensa en los entrenamientos. El 1-3 final tiene hasta una connotación positiva porque avisa que todavía queda mucho por hacer y que la temporada será dura, porque cualquier rival de LaLiga es muy duro de batir. Y desde luego, el Shalke 04 es uno de los buenos equipos de Alemania.

Calleja movió su probeta. Sigue ensayando cosas. A apenas dos semanas del debut en la Liga ante el Granada, el técnico moldea la configuración de su primer once, aunque no pudiera contar en el último ensayo en Austria con jugadores importantes como Alberto Moreno o Rubén Peña, además de las molestias que sufre Trigueros, o que hiciera debutar a Zambo Anguissa con apenas una semana de trabajo con sus compañeros después de incorporarse muy tarde por la disputa de la Copa África.

El técnico sigue analizando quien será el portero titular en el inicio de LaLiga. Tocaba el turno de Andrés, pero la pelea sigue viva con Asenjo. El tándem Albiol-Pau sigue funcionando bien en el eje de la defensa. En el 4-2-3-1, Cazorla asumió el papel de catalizador del juego al lado de Anguissa, con Gerard más escorado a la derecha -otra de las pruebas y Moi a la izquierda junto a Iborra de enganche por detrás de Carlos Bacca.

El Villarreal no mostró la frescura de los anteriores partidos. Más pesado y dando muestras de la falta de chispa lógica por la acumulación de trabajo a esta altura de la pretemporada. Sí dejo detalles de la idea de Calleja. La construcción de juego se inicia muy desde atrás, intentando canalizar el balón desde el área. Por contra, las líneas se estiran para presionar muy arriba al rival.

El debutante Anguissa destacó más por su correcto manejo del balón que por el despliegue físico. El camerunés nunca perdió la posición y exhibió una buenas colocación en el campo, pero no pudo apoyarse en esa buena condición física que se le supone. Por su parte, todo el juego pasó por Cazorla, muy exigido en labores defensivas.

El Villarreal empezó mandando con el balón, pero lo perdió durante una buena fase del primer tiempo. Al partido le faltó ritmo y velocidad. Calleja tampoco pudo disponer de los hombres específicos de banda que tienen que potenciar esa faceta cuando el juego interior no funcione, como sucedió ante el Shalke 04, aunque volvió a ubicar a Ekambi en la banda durante muchos minutos del segundo tiempo. Clave también en este Villarreal la posición de Iborra con sus llegadas desde atrás. Otra faceta que se ha mejorado es el juego aéreo. El equipo ha ganado en centímetros y eso se nota en las acciones defensivas como en las de ataque.

El Shalke 04 se adelantó en su primera ocasión de marcar, en un desajuste defensivo de Anguissa y Burgstaller fusiló a Ándrés. Minutos más tarde, en plena fase de desconcierto groguet, Albiol sacó un balón de la línea de meta, tras una salía errada del portero del Villarreal.

El equipo de Calleja perdió el balón y un poco el sitio en el campo. Pero el plus Cazorla fue determinante para empatar el partido después de una gran asistencia del Mago que Iborra llegando desde atrás empalmó a la red.



Calleja sustituyó a Anguissa, desfondado físicamente al haberse incorporado mucho más tarde que sus compañeros por Ekambi y pasó a jugar un 4-4-2. El Villarreal fue mejor que los alemanes en la segunda parte, aunque no mostró la solidez de otros encuentros anteriores, pero si llegó con fluidez arriba, con el extremo camerunés llegando con facilidad arriba, pero el Shalke volvió a adelantare por medio de Nassim a poco de retomarse el partido.

Después del 1-2, los amarillos buscaron el empate y dispusieron de buenas oportunidades para lograrlo en un partido jugado a ritmo muy lento, marcado por la etapa de la pretemporada y el cansancio propio de estas fechas a 15 días de LaLiga.

El técnico movió el banquillo y dio entrada hasta a seis jugadores más durante el segundo tiempo. Iborra y Ekambi dispusieron de claras ocasiones. El balón volvió a ser del Villarreal, que también mostró que a balón parado puede lograr muchos goles, porque dispone de muchos jugadores con envergadura. Y cuando parecía que podía llegar el empate, el conjunto germano logró de un libre directo el 1-3 por medio Ocpzika. Posiblemente Andrés pudo hacer algo más para evitarlo, pero el buen portero murciano también está en fase de rodaje.

Termina el stage en el Tirol austriaco con más aspectos positivos que negativos. No hay ningún equipo que pierda o gane campeonatos en pretemporada. Y el Villarreal tampoco. Hay que continuar trabajando y no bajar la guardia, mientras Calleja perfila su primer once. Solo quedan dos semanas y dos partidos para probar cosas. Las sensaciones, pese al último ensayo. siguen siendo buenas.

FC Schalke 04: Alexander Nübel; Nastasic, Omar Mascarell, Serdar, Raman, Stambouli, Burgstaller, Kenny, Oczipka y Harit.

También jugaron: Ceka, Eggert, Firat, Candan y Lübbers.

Villarreal CF: Andrés Fernández; Mario Gaspar, Albiol, Pau, Quintillà; Moi Gómez, Anguissa, Cazorla, Iborra; Bacca y Gerard.

También jugaron: Toko Ekambi, Jaume Costa, Raba, Funes Mori, Trigueros, Morlanes y Leo Suárez.

Goles: 1-0. Min. 22: Burgstaller. 1-1. Min. 34 Iborra. 2-1. Min. 48: Boujellab. 3-1. Min. 86: Oczipka.

Árbitro: S. Eder (Austria). Amarilla a Burgstaller.

Campo: Quinto partido de pretemporada del Villarreal CF disputado en el Saalfelden Arena.