Argentina gana 'in extremis' a una España con nueve COTIF

Comenzó mejor Argentina. Sin complejos. Con su mejor fútbol. Sin embargo, España no se arrugó. Siguió fiel a su estilo y aunque le costó engranar su sala de máquinas, acabó imponiendo su estilo frente a la siempre competitiva albiceleste. Y es que el palmarés de ambas selecciones en el COTIF asusta. Entre las dos han ganado cuatro veces el torneo. La última ocasión que se enfrentaron fue en la final de 2016. Ganó La Roja y el partido del pasado viernes tuvo tintes de revancha. De hecho, la tensión fue en aumento con el paso del tiempo. Gran parte de culpa la tuvo Miljevic, el hombre más activo de los pupilos de Esteban Solari durante el primer acto. Con el 10 a la espalda, el futbolista de Argentinos Juniors fue el encargado de tomar el mando, darle palique a la pelota y de paso, aturullar a sus rivales. Provocó la primera expulsión tras un choque fortuito con Adrián, que acabó viendo la segunda amarilla. Antes, una buena combinación entre Cedric y Soto a punto estuvo de acabar en gol, pero Collado se quedó sin metros para golpear y la retaguardia acabó acechándolo. La inferioridad numérica de España dio alas a Argentina, que cambió de marcha y busco con mayor ímpetu el área rival. No obstante, los hombres de David Gordo se mantuvieron férreos en defensa y dejaron la portería a cero antes del paso por el túnel de vestuarios.

Tras el descanso, el técnico español realizó un total seis cambios. Una estrategia que duró hasta que Miljevic conectó con el primer balón. Estacio, que acababa de entrar al terreno de juego, se pasó de frenada y derribó al mediapunta. Galech Apezteguia amonestó al lateral del Valencia CF, pero tras revisar la acción en el VAR, decidió expulsarlo con roja directa. La Roja se quedaba con nueve jugadores, una coyuntura que hacía presagiar el peor escenario posible, aun así, no se arrugó. La albiceleste sucumbió una y otra vez contra el muro de España y tuvo que esperar hasta el descuento para dar la campanada. Fue en una acción fortuita, cuando la pelota golpeó en las manos de Alejandro Pérez y el árbitro señaló la pena máxima. Al lanzamiento fue el hombre del partido, Miljevic, que no perdonó desde los once metros. Los últimos minutos se convirtieron en un constante toma y daca. Tanto que, en apenas dos minutos, Argentina pudo sentenciar en una contra que desperdició Cabral, y España logró el empate con un gran gol de Marc Tenas, pero que el colegiado acabó anulando cuando en la grada ya había estallado el delirio, por una falta en la lucha por el balón.

Con este resultado, la albiceleste se coloca líder destacada del COTIF con seis puntos, seguida de Rusia, España y Baréin, con tres. Hoy a las 22:30 horas se verán las caras los soviéticos contra Mauritania, última clasificada del grupo.

Argentina: Blázquez, Damián Fernández, Aranda, Ortellado, Varela (Pierotti, min. 51), Miljevic, Francisco González (Cabral, min. 73), Tabárez, Enzo Fernández, Brandon Cortés (Salazar, min. 73) y Solari (Chávez, min. 51).

España: Javier Izquierdo, Alejandro Pérez, Ismael Armenteros (Beñat Prados, min. 72), Ismael Ruiz (Xavi Estació, min. 41), Cedric (Toni, min. 41), Mika (Morante, min. 41), Adrián, Collado (Marc Tenas, min. 41), Latasa (Baena, min. 41), Ismael Casas (Sergio Santos, min. 65) y Soto (Jon Pacheco, min. 41).

Goles: 1-0. M. 80 + 5: Miljevic.

Árbitro: Galech Apezteguía, Iosu. Amonestó a Miljevic, Varela, Pierotti y Aranda de Argentina; así como a Adrián, Collado, Estacio, Ismael Armenteros, Alejandro Pérez, Jon Pacheco de España. Expulsó a Adrián por doble amarilla en el minuto 32, y a Estacio en el minuto 44 con roja directa.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l'Alcúdia) ante 8.500 personas. 5ª jornada del COTIF.