A España le basta con la primera parte

Choque de gran nivel el protagonizado por la Selección Española Sub-19 y el Villarreal CF en la cuarta jornada del Cañamás Naranja COTIF Femenino. Los tres puntos fueron a parar al casillero del combinado nacional, que ganó el partido en la primera mitad. Al descanso, el resultado fue el mismo que al finalizar el encuentro: 3-1.

Tras unos minutos en los que ambos equipos se probaron, llegó la primera ocasión del partido para España, tras una cabalgada por la izquierda de Asun, que remató fuera Aixa. Apenas dos minutos después, una jugada por la derecha de Sara culminó en gol de la valencianista Asun. Por esa misma banda llegaría el segundo para el combinado nacional, tras una carrera de Jana, que regateó con elegancia a la portera del Villarreal y remató a puerta vacía.

Un minuto después, por esa misma banda Ainhoa se fue por velocidad y se plantó ante Sanjuán, a la que batió con la izquierda. En apenas un cuarto de hora, las jugadoras de Pedro López ya goleaban. El Villarreal no se conformó, ni mucho menos, con el resultado, pero tuvo serios problemas para llegar hasta la portería: su mejor ocasión se produjo con un disparo de Sheila, que María despejó. Pudo anotar el cuarto para España Aixa, que aprovechó un error defensivo para plantarse sola ante Sanjuán, su compañera de equipo, pero erró en la ejecución.

El submarino amarillo recortó distancias justo antes de que acabase la primera parte. Colonques aprovechó un excelente pase a la espalda de la defensa para anotar el primero del Villarreal e ilusionar a las suyas.

Las castellonenses no quisieron desaprovechar el empujón que supuso su gol antes del descanso e intentó recortar distancias, pero el conjunto nacional apenas dejaba espacios. Los ataques se producían en ambos lados del campo, pero parecía que el marcador no quería moverse.

Lo intentó Colonques con una falta alejada, pero no supuso un problema para María. De nuevo a balón parado, Prades estrelló en la parte inferior del poste un lanzamiento desde la frontal. La segunda parte tenía color amarillo, el Villarreal generaba mucho peligro por la banda derecha, pero su dominio no se materializaba en goles.

El tiempo jugaba en favor de España, que demostró que también sabe jugar sin balón y aguantar las embestidas rivales.



India Golea 0-7 a Mauritania



La selección femenina de la India es un equipo más fuerte que el que se pudo ver en el COTIF hace sólo un año y eso se nota en cada partido. En la cuarta jornada, las asiáticas arrasaron con la selección de Mauritania, a la que golearon con cierta comodidad. Al final, 0-7. Las asiáticas sueñan con la final del día 8 y bien están haciendo las cosas para estar en ella.

Apenas habían pasado quince minutos de juego cuando Ratanbala dio un gran pase a Manisha, que remató a puerta sin mucha oposición; Salimata Samba se estiró de manera espectacular y la detuvo. Aunque era el preludio de lo que vendría después, ya que en el minuto tres las indias se adelantaron gracias a un gol de la propia Manisha, que aprovechó el excelente pase de Grace Dangmei. Esta última, precisamente, se convertiría en la autora del segundo de las suyas, en una jugada que generó ciertas dudas por una posible falta. Buscó la remontada Mauritania, con una Meue Cisse muy activa. La '9' mauritana tuvo hasta tres ocasiones en menos de un minuto, pero en dos de ellas se topó con las buenas intervenciones de Aditi, la tercera se fue fuera. La Selección de India dominaba el encuentro, incluso en los momentos con un menor ritmo. Su superioridad quedó patente con la jugada por banda derecha de Grace Dangmei, quien sirvió en bandeja el tercero para las indias: Bala no falló dentro del área. El cuarto no se hizo esperar, con las mismas protagonistas pero con los roles cambiados: Bala asistió a Grace Dangmei. El resultado al descanso pudo ser más abultado, pero las indias desperdiciaron varias ocasiones muy claras.

La segunda parte arrancó con la necesidad de hacer uso del VAR, que concedió un penalti a las indias. Salimata Samba detuvo el penalti a Sanju.

Las asiáticas dominaban el encuentro, pero estuvieron durante varios minutos sin generar peligro. De hecho, el quinto gol llegó de penalti alrededor del minuto 50 de juego; en esta ocasión Ashalata no falló el lanzamiento desde los once metros. Tras unos minutos de relativa calma, se repitió la historia: de nuevo el VAR sirvió para señalar un penalti a favor de las indias; Ashalata puso el sexto. Las indias no dieron un respiro y un minuto después anotó el séptimo, y último, Daya.