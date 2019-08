España sella ante Bolivia su pase virtual a la final

España cuenta sus partidos en el Cañamás Naranja COTIF Femenino por victorias. Tras los triunfos ante Mauritania y Villarreal, su última víctima fue Bolivia, a la que venció por cero goles a dos. De ese modo, es finalista virtual, aunque todavía podría quedarse fuera de la gran cita. Con todo, solo una rocambolesca carambola alejaría a España de la final.

La primera ocasión llegó en el primer minuto, cuando Asun metió un centro desde la izquierda que la defensa no llegó a despejar y Carlota logró rematar, pero el balón no entró. Lo intentó desde fuera del área Irene, pero el esférico se fue desviado a córner. La propia Irene sería la que adelantaría a España: Asun se hizo con un pase al hueco que parecía que saldría por línea de fondo y centró el balón, que Irene metió en la portería, sobre la línea de gol, con el pecho. La reacción de Bolivia no tardó, y un minuto después Emilie Doerksen se fue en jugada individual pero el pase de la muerte se coló entre las piernas de Cielo Veizaga, que no atinó a rematar. De nuevo el peligro llegó al área boliviana por la izquierda, con otra cabalgada de Asun, aunque Irene no acertó esta vez. El peligro español llegó, sobre todo, por la banda de Asun, que fue un auténtico problema para la defensa boliviana.

Pudo llegar el empate tras una gran carrera de Doerksen, que recibió un pase a la espalda de la defensa; al entrar al área regateó a la guardameta, pero Alejandra Bernabé llegó como una exhalación y le robó el balón cuando el empate estaba cantado. Apenas un minuto después, Paola marcó el segundo para España. Eran minutos frenéticos y tuvo una nueva oportunidad Bolivia: Cielo Veizaga se plantó sola frente a la portera, a la que regateó, pero el disparo lo sacó sobre la línea de gol Paula Tomás.

España tuvo la primera ocasión de la segunda mitad con un tiro lejano de Irene López que se estrelló en el larguero. Tras varios minutos sin generar peligro, España tuvo una doble ocasión en las botas de Irene López, que primero remató tras un gran pase de Asun; el balón se estrelló en el palo y la propia Irene chutó de nuevo, aunque Kimberly López estuvo inspirada y despejó el balón. Tras un carrusel de cambios, España retomó el dominio del encuentro y generó peligro por la banda derecha, en la que se encontraba una recién entrada Aixa. La propia jugadora del Villarreal realizó una gran jugada individual y puso en apuros a Kimberly López con un remate que la guardameta tuvo que parar en dos tiempos. También pudo marcar Nerea, pero su remate se fue fuera, cerca del palo.



Villarreal 6-Mauritania 1

El Villarreal sumó su segunda victoria en el Cañamás Naranja COTIF Femenino tras golear a la humilde Selección de Mauritania. Aunque el resultado al descanso dejaba un igualado 2-1, el equipo español anotó tres goles en cuatro minutos y se aseguró el triunfo. Pese al resultado final abultado (6-1), la diferencia de goles hace que India se mantenga en la segunda plaza. El submarino amarillo tuvo la primera ocasión, tras un saque de esquina en el que Silvia logró cabecear a las manos de la portera mauritana. Instantes después, una jugada por la banda izquierda se transformó en una doble ocasión: Colonques se topó con la guardameta africana, Jessi se hizo con el rebote y no perdonó. Las castellonenses controlaban el partido e intentaban ampliar la ventaja, pero las africanas resistían. No obstante, el segundo no tardó en llegar. Lo hizo en el minuto 16, cuando Díaz aprovechó la asistencia desde la izquierda de Naza.

Tras el descanso para hidratarse, las mauritanas aprovecharon un error defensivo del Villarreal para recortar distancias. Albeta dio un pase atrás, pero ninguna compañera de su equipo estaba allí. Sí lo estaba Tacko Diabira, que encaró hacia portería marcó el primer gol de Mauritania en este torneo. Los nervios hicieron mella en un Villarreal que dominaba el partido pero era incapaz de transformar ese dominio en goles. De hecho, fallaron múltiples ocasiones que parecía goles cantados. Casi con el primer tiempo acabado, Mauritania se quedó con una jugadora menos tras la falta en la frontal de Funmilayo Adebisi a Naza, que encaraba sola a la portera.

Ya en la segunda parte, el Villarreal tomó el control del partido y quiso ampliar las distancias desde el inicio, pero se encontró con una Mauritania que concedía mucho menos que en las jornadas anteriores. Tras mucho intentarlo, lo hizo y por partida triple.

En apenas dos minutos, dos jugadas calcadas: pase que llega desde la banda izquierda y remate en el interior del área. En primer lugar la asistente fue Albeta y la goleadora, Naza; mientras que en el segundo el pase lo dio Nai y el tanto lo anotó Jessi. Unos instantes después, Colonques metió el quinto, la '7' del Villarreal remató, mientras se caía al suelo, el pase de Naza. La propia Colonques, con el tiempo reglamentario cumplido, anotó de penalti el sexto para las suyas.