Fernando Roig se pronuncia sobre Víctor Ruiz y Ontiveros

Fernando Roig, presidente del Villarreal CF, ha comparecido en la presentación de Zambo Anguissa y ha analizado la situación de Víctor Ruiz y Ontiveros.

En el caso del catalán ha dejado entrever que su salida al Besiktas será oficial en breve y que el jugador ya está allí: "Se están terminando los últimos flecos, está viajando o está en Turquía y en las próximas horas se dará por cerrado".

Respecto al malaguista, ha asegurado que la comunicación para el fichaje, presumiblemente con Al-Thani, está siendo "complicada", pero se ha mostrado tranquilo: "La situación no se cuál es en concreto pero el Villarreal más o menos opta por otros sitios y no se si se hará o no se hará, si contestará o no contestará, si ha contestado o no ha contestado, però es complicada la comunicación y de momento nosotros seguimos nuestro camino que es jugar el partido de mañana en La Nucia, y preparar la temporada para jugar el primer partido contra el Granada".