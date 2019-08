Al Thani rompe su silencio: "Dios está con nosotros..."

El presidente del Málaga, el jeque catarí Abdullah Al Thani, emitió este miércoles un mensaje de tranquilidad a la afición, debido a la situación por la que atraviesa el club, pendiente de efectuar diversos pagos, y señala que "es un momento difícil, pero se solucionará todo".

El Málaga se encuentra paralizado en la planificación debido a que Al Thani no autoriza distintas operaciones que tiene encaminadas, y en algunos casos cerradas, la dirección deportiva en lo que se refiere a bajas de jugadores y fichajes.

"Por favor, no os preocupéis en absoluto. Dios está con nosotros", indica en el mensaje del propietario del Málaga publicado en las redes sociales.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">My message to everyone <br>I know it's difficult moment <br>But Everything we will solve it soon <br>And please do not worry at all <br>God with us ????</p>— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) <a href="https://twitter.com/ANAALThani/status/1158999748558413824?ref_src=twsrc%5Etfw">August 7, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La entidad malaguista se encuentra en un momento delicado, con avisos de la Liga de Fútbol Profesional, que le ha inscrito en la competición de LaLiga SmartBank pero a expensas de que cumpla con unos pagos antes del 2 de septiembre.

Por el momento solo se ha efectuado un fichaje, el del delantero japonés Shinji Okazaki, que no puede ser inscrito al exceder actualmente el club su límite salarial y no cerrarse antes las cesiones y traspasos de varios futbolistas con fichas altas.