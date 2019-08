El Valencia gana el COTIF Promesas Istobal

El Valencia ganó por fin el COTIF Promesas Istobal. Desde 2013 no lo había conseguido, y eso que su presencia en todas las últimas ediciones era una constante. Pero, gracias al talento individual de Thiago Albiol, se quitó la espinita al ser el más regular durante todo el torneo, tras no perder ni un solo partido, y ganar en la gran final a otro que no conocía la derrota: el Mediterranean Soccer Academy.

La primera parte fue un auténtico regalo para los espectadores presentes en el campo anexo de Els Arcs. Hubo dos dueños y señores: Thiago Albiol, en el Valencia, y Borja Reyes en Mediterranean Soccer. El 10 valencianista fue un quebradero para la defensa amarilla, que se vio superada en todas las líneas con el sobrino de Raúl Albiol en el foco de todas las jugadas. Reyes, por su parte, se encargó de detener bajo palos de todas las formas y colores posibles lo que estaba siendo una sangría para su equipo.

Con todo esto claro, el balón empezó a rodar pasadas las 22 horas. Ya no existía el calor de las últimas jornadas y tampoco las imprecisiones de los anteriores partidos, aunque realmente eso de los errores -propios a estas edades- no iba con los protagonistas de la final. Quizá, lo único que se les pudo achacar fue el nerviosismo con el que empezaron el partido. Sobre todo los ocho titulares del Mediterranean, que se vieron superados por el Valencia y encajaron a los diez minutos del inicio el primer gol. El protagonista, como no, del gol fue Thiago Albiol, que solo le dio una oportunidad a Mediterranean con un gol invalidado por fuera de juego. Pero a la siguiente jugada no perdonó. Cogió la pelota en el borde del área y, pese a los agarrones de sus rivales, cruzó la pelota al fondo de las mallas. El partido, tras el gol, no cambió ni un ápice. Los valencianistas intensificaron más si cabe su ataque y bombardearon la portería defendida por un Borja Reyes que se convirtió en muralla.

Llegó el descanso. Los dos entrenadores dieron un vuelco al partido en los primeros minutos del segundo acto. Mediterranean dio un paso al frente y empezó a probar la meta valencianista, pero sin acierto. El más próximo a hacer daño fue Izan Olmos, que disparó desde la izquierda directamente al travesaño. Fue, sin duda, la ocasión más clara que tuvieron los amarillos para poner las tablas. El Valencia, ante estos acercamientos, movió el banquillo, dando entrada al partido al héroe de la primera parte: Thiago Albiol. Y en ese cambio de roles volvieron a encontrar su premio. Esta vez a balón parado, con una falta desde la frontal, que envió al fondo de las mallas el 10 valencianista, tras palpar sin fortuna el portero de MSA. Con la -ya abultada- ventaja de dos tantos, el partido entró en su recta final con el combinado amarillo volcado al ataque, sin desistir, y con un Valencia que, gracias a su gran defensa, se coronó como campeón del COTIF Promesas Istobal.