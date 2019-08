El movimiento de Neymar tirará las piezas del dominó, el FC Barcelona toma ventaja

El brasileño participó en sesión de trabajo previa al choque frente al Nimes, donde el exjugador del Barça no entró en convocatoria.

La salida de Neymar es uno de los culebrones más candentes del verano. Real Madrid y FC Barcelona disputan su clásico particular por hacerse con los servicios del delantero brasileño después de que anunciara su deseo de no seguir permaneciendo en las filas del PSG, aunque desde el medio francés 'RMC Sports' confirman que las negociaciones con los culés van por buen puerto. El jeque Al-Khelaïfi acepta incluir a un jugador en la operación y el elegido es Coutinho, por lo que el conjunto que comanda Ernesto Valverde adelanta por la derecha a los merengues. La marcha de Neymar supondrá el inicio de una serie de movimientos en los que cinco futbolistas, a excepción del brasileño, podrían cambiar de aires en este mercado de trasferencias. Según el periódico italiano de 'La Gazzetta dello Sport', la operación con el atacante del club parisino otorga la llave que iniciaría una tirada de incorporaciones en la que todos los equipos involucrados se verán beneficiados al tener un futbolista que sustituya la baja que sufrirán durante los próximos días.

Ante la salida del '10' a España, el cuadro dirigido por Tuchel pone su foco de atención en Italia para buscar un recambio de garantías que le dé un plus de picardía a la punta de lanza, recursos que emplea Neymar en las zonas en las que se frecuenta. Tras no fructificar su salida al Manchester United, Dyaba es el elegido para comandar al conjunto de la capital de Francia hacia la Champions pese a que la intención del argentino es convencer a Maurizio Sarri para permanecer en las filas de la Juventus. De partir hacia el país galo, la 'Vecchia Signora' intentaría reforzar su delantera con un '9', algo de lo que ha carecido en la última campaña, y su elegido es Mauro Icardi. El delantero del Inter no entra en el ambicioso proyecto de Conte y solo contemplaría una salida del club interista si parte hacia el actual campeón de la Serie A. Después de fichar a Lukaku, los neroazzurri irían a por Dzeko para formar una punta de ataque que compita por hacerse con el 'Scudetto, y la plaza que queda bacante la ocuparía un Higuaín que, tras su pobre andadura en el Milan y en el Chelsea, tiene las puertas abiertas del Juventus Stadium de par en par.

De todos modos, el Real Madrid apurará sus opciones hasta el final aunque el Barça se acerque, cada vez más, a la figura de Neymar. Como trueque, Florentino Pérez ofrece a Gareth Bale y a Keylor Navas, pero su intención parece quedar en vano debido al fuerte interés del PSG en fichar a Donnarumma y la dificultad que tienen en colocar al galés en otro equipo por su pobre rendimiento. De hacerse oficial la operación por el arquero, el costarricense podría irse a San Siro.