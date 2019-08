Rubén Peña avisa del peligro el Granada en el estreno liguero

El nuevo lateral del Villarreal, Rubén Peña, señaló en rueda de prensa que, tras una buena pretemporada, cree que el equipo está listo y con ganas de empezar la nueva campaña.

"Todos estamos esperando que llegue el arranque de la liga, hemos tenido una buena pretemporada, nos hemos adaptado bien a lo que quiere el entrenador y estamos preparados para el campeonato", recalcó.

El futbolista, que fue fichado procedente del Eibar, comentó que "desde el principio ellos lo tenían claro, me querían aquí y me lo demostraron desde el primer momento. Estoy muy agradecido por el interés y espero poder devolver esa confianza en el campo".

Sobre las molestias físicas que ha tenido que "las dos primeras semanas las completé bastante bien, pero tras el partido con el Levante tuve problemas con la rodilla, se me inflamó un poco y no tenía todos los grados en la hiperextensión, por lo que decidieron que debía llevar un camino más lento y trabajar con más tranquilidad".

"Pero ya llevo una semana y media trabajando bien y no me ha vuelto a molestar, hemos trabajado bien y ya estoy con buenas sensaciones de cara al inicio del campeonato", añadió.

Respecto al partido de la primera jornada, en la que reciben al Granada, indicó que "se trata de un recién ascendido, algo que ya hice la temporada pasada con el Huesca y acabamos perdiendo en Ipurúa. Tengo la lección bien aprendida, ellos van a venir con mucha hambre e ilusión, por lo que nos vamos a encontrar un rival muy intenso y con las ideas muy claras".

"La liga está muy igualada, al final cada año se está complicando todo para todos los equipos. Hasta Madrid y Barcelona están fallando por esa igualdad, por lo que espero que siga siendo así", agregó.

El lateral diestro señaló que el Villarreal tiene "una idea de juego asociativo, de mimar el balón, pero siendo verticales y con llegadas. Debemos ser impredecibles y con varias alternativas de juego, debemos ser un equipo complicado con muchas alternativas, un equipo que el rival nunca sepa lo que vayas a hacer".

En el plano personal, Peña señaló que "soy un jugador con hambre y ambición, es lo que me ha traído aquí y es lo que pienso seguir haciendo. Tengo un carácter fuerte y no me gusta perder a nada, lo que tengo claro es que voy a poner todo de mi parte en cada semana para ponérselo complicado al entrenador".

"Más allá de los que puedan jugar o no en defensa, creo que juegue quien juegue debemos estar todos unidos, que no haya espacios entre las líneas y que seamos lo más sólidos posible. Sabemos que debemos ser muy sólidos en todas las líneas, más allá de que la defensa sea nueva o no, la clave es ser competitivos en todas las líneas", subrayó.

Por último, se refirió a la competencia en la banda derecha al apuntar que "es una demarcación con jugadores importantes, sé que hay expectación con lo que podamos hacer los nuevos y los que venimos intentaremos dar ese plus que necesitaba el equipo. Espero poder ayudar y que podamos estar lo más arriba posible". E