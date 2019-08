Unidos contra Rubiales

Los clubes de LaLiga Santander y LaLiga CaixaBank han decidido por unanimidad en la Asamblea Extraordinaria de LaLiga celebrada este lunes por un lado acatar de forma provisional la decisión del juez de jugar de viernes a domingo, presentar paralelamente un recurso de apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid para que pueda volver a haber fútbol los lunes y no negociar con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la ampliación de las jornadas más allá de los sábados y los domingos, como les pidió el presidente de ésta, Luis Rubiales.

Los dirigentes y representantes de los 42 equipos se han reunido para analizar la decisión del Jugado de lo Mercantil número 2 de Madrid que hace tres días dictaminó unas medidas cautelares que permiten la disputa de partidos los viernes, pero no los lunes, y mientras estaban reunidos Rubiales les envió una misiva invitandoles a "mantener una negociación franca y de buena fe" para "llegar a un acuerdo de manera inmediata en la extensión de la jornada de competición oficial más allá de los sábados y los domingos". Les ofrecía empezar a hablar "esta misma tarde del lunes", pero los clubes rechazaron la propuesta de Rubiales argumentando que ven "mala fe" en dicho escrito; no consideran oportuno que ahora se considere la opción de negociar tras la resolución del magistrado Andrés Sánchez Magro y entienden que la fijación de horarios y jornadas es competencia de la patronal presidida por Javier Tebas.

Mateu Alemany, director general del Valencia CF, se manifestó con claridad alineándose junto a Tebas:"Es evidente que los horarios son una competencia de LaLiga, por tanto es una línea roja que no vamos a negociar. Lo que es tuyo no lo negocias. No ha hecho falta votarlo, es consustancial a la propia existencia de LaLiga, todos los clubes tenemos claro que tenemos delegada esa competencia". De hecho aseguró que los clubes no negociarán con RFEF sin Tebas: "Para eso tenemos los órganos de gobierno de LaLiga que son los competentes y tienen la legitimidad de hablar con la RFEF. Me consta que han hablado y tienen los diálogos abiertos". El CEO valencianista por último, no se atrevió a cuantificar el perjuicio económico que puede implicar la supresión del partido de los lunes: "LaLiga tendrá que negociar cómo adapta estas tres jornadas de liga con los operadores, pero todavía no nos ha podido dar cifras del coste económico que supondrá".