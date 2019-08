El 'fair play' financiero de LaLiga estrangula al jeque con Ontiveros

Estamos a 13 de agosto y cuando apenas faltan tres días días para que de manera oficial dé comienzo la temporada de LaLiga SmartBank en la que milita el Málaga CF, la situación del club de Martiricos está en el aire porque el jeque sigue sin dejar salir a Ontiveros rumbo al Villarreal y los 7'5 millones que el club ingresará por el marbellí unidos al ahorro de su ficha son casi ineludibles si quiere cumplir las reglas.

El conjunto blanquiazul debutará este sábado en el Sardinero ante el Racing pero de momento tan solo tiene tramitadas las once licencias de los jugadores que siguen de la pasada campaña y ni tan siquiera ha podido diligenciar la de su técnico, Víctor Sánchez del Amo, que ha renovado este verano. El motivo es que tiene 12 millones de desfase en sus salarios y por ello no cumple el fair play financiero que impone LaLiga, lo que ha hecho que sus derechos federativos estén bloqueados.

Fichajes como tal solo ha llegado uno, el punta Okazaki, pero tampoco han podido ser inscritos hasta el momento varios jugadores que pasan del filial al primer equipo. Estos son los casos concretos de Alex Mula e Iván Rodríguez. El Málaga, sin Okazaki ni su técnico Víctor, hasta el momento podría contar legalmente con apenas once jugadores para el estreno liguero que son Munir, Diego González, Juankar —baja en los últimos amistosos por molestias—, Cifu, Luis Hernández —que acaba de regresar al trabajo tras un a lesión de rodilla y es duda—, Adrián, Renato, Ontiveros, Pacheco, Lombán y Boulahroud. El resto deberían ser del filial con el riesgo que implica puesto que si en algún momenbto quedasen sobre el césped menos de siete integrantes del primer equipo, podría ser considerado como alineación indebida.

Es por ello que el Málaga está poco menos que obligado a intensificar las labores para cuadrar el desfase de masa salarial que ascendería hasta los 12 millones de euros de forma inminente. Para ello Al-Thani, con su firma, deb autorizar las diferentes operaciones ya iniciadas. Actualmente tiene acordadas o ultimadas las salidas de Jony (Lazio), Ricca (Brujas), Santos (cHuesca), Diego González (Osasuna) y Ontiveros (Villarreal), cuya salida es necesaria.