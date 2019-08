Con la lección aprendida

El Villarreal comenzará LaLiga en el estadio de La Cerámica todavía con el miedo en el cuerpo tras la agónica temporada pasada en la que coqueteó peligrosamente con el descenso. El de esta noche es un partido en el que los locales esperan no repetir lo sucedido hace un año, cuando cayeron derrotados 1-2 en su estreno ante su pública frente a la Real Sociedad pese a ponerse por delante en el marcador, y en el que el Granada regresa a la máxima categoría tras dos años fuera de la misma. Los dos equipos llegan a este inicio tras una buena pretemporada, ya que los amarillos han ganado seis de sus siete amistosos y el Granada ha contado sus partidos por victorias.

En el equipo de Javier Calleja —que esta temporada cuando juegue como local no dará su convocatoria hasta el propio día del encuentro cuando se les traslade a los futbolistas antes del partido—, el cambio más destacado respecto a la temporada anterior se da en la defensa, que pasa a ser completamente nueva. Ya que de no haber problemas la campaña arrancará con Rubén Peña, Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno, si bien este último es baja por unas molestias musculares y su lugar lo ocupará Quintillá.

Las novedades en la medular serían la posible entrada de Zambo Anguissa, quien parece que peleará por un puesto con Manu Morlanes y Manu Trigueros, ya que Santi Cazorla parece tener su plaza bien asegurada ahí.

Por último en punta de lanza y en bandas las variables son múltiples. Iborra como segunda punta parte con algo de ventaja y junto a él hay multiples variantes con Moi a un lado, Gerard a otro —con permiso del joven Chukwueze— y arrib o Toko Ekambi o incluso Carlos Bacca, máximo artillero de la pretemporada.



Mensaje optimista

El entrenador amarillo, Javi Calleja, explicó en rueda de prensa que el equipo debe «trasladar el trabajo del verano a LaLiga» y comenzar con una victoria la competición liguera. El técnico madrileño apuntó que su oponente esta noche no es un equipo de segunda, sino «un grupo rocoso y muy bien trabajado. Tiene mecanismos defensivos muy potentes y es difícil crearle ocasiones». El entrenador del Villarreal explicó que no quiere comparar la situación actual con la pasada campaña y que solo se centra en lo que viene. «Estoy contento porque lo que trabajamos se ve reflejado. El equipo juega bien, compite y se lo ha tomado en serio pese a ser pretemporada», apuntó.

Calleja, por último, comentó que no dará a conocer el once inicial y que en el equipo existe una «competencia sana». «Habrá jugadores que puedan parecer que serán titulares y no lo serán. Habrá minutos para que todos puedan demostrar su nivel», explicó.



Soldado regresa a Vila-real

El Granada, por su parte, retorna a la elite después de dos campañas en Segunda con el objetivo de mantener la línea de la pretemporada comenzar el curso oficial con un buen resultado. Diego Martínez no podrá contar en el Estadio de la Cerámica con los defensas Álex Martínez y el colombiano Neyder Lozano, que se encuentran lesionados, pero sí tendrá a su disposición al zaguero José Antonio Martínez y al delantero Carlos Fernández, los dos últimos refuerzos del equipo. Junto a ellos estará Roberto Soldado, fichaje estrella de los nazaríes que regresa a La Cerámica.

Villarreal: Asenjo, Peña, Raúl Albiol, Pau Torres, Quintillá; Cazorla, Anguissa o Trigueros; Moi Gómez, Iborra, Toko Ekambi; y Gerard Moreno.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Quini; Yan Eteki, Azeez, Montoro; Vadillo, Machís y Soldado.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro)

Campo: La Cerámica

Hora: 21:00 (Movistar LaLiga 1, 2, 3, 4 y 5)