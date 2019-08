Zinedine Zidane aparta el pesimismo: "Empezamos lo que nos mola"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, salió al paso del aire pesimista de muchos madridistas, comprensivo ante los malos resultados de pretemporada, pero lanzando un mensaje de ilusión con el arranque de la competición, que aseguró es lo que les "mola".

"Pesimismo siempre va a tener el Real Madrid cuando no jugamos bien o los resultados no son los que quiere la gente, pero esto acaba de empezar. Necesitamos a nuestra afición, que siempre está detrás del equipo y les vamos a intentar ilusionar jugando bien al fútbol", manifestó en rueda de prensa.

"Optimismo es para nosotros que empiece LaLiga. Se puede opinar de lo que se ha visto al equipo hasta ahora, pero ya empezamos otra dinámica, que es la competición y es lo que nos mola. Hay optimismo total, queremos dar ilusión a nuestro afición jugando bien al fútbol", añadió.

A falta de algún movimiento en la recta final del mercado, Zidane se mostró "contento" con la plantilla que tiene y realizó una defensa a ultranza de sus jugadores. "Estamos preparados y queremos competir, hacer un buen partido. Tengo a los mejores, no tengo duda, siempre lo voy a defender".

Defendió el técnico francés el juego bonito como el camino más corto a los buenos resultados. "Quiero jugar bien y ganar. Es lo que más me interesa, pero lo importante para nosotros no es ganar, porque eso es la consecuencia de lo que haces en el campo, tenemos que competir, juntos, jugando en equipo. Yo prefiero jugar bien porque en el Real Madrid es importante jugar bien".

Avisó que para el estreno liguero se enfrentan a un Celta de Vigo que "tiene buen equipo" y que les espera una Liga que "es la mejor del mundo" porque "hay mucha competencia" y tiene "muchos equipos muy buenos".

Zidane defendió sus cambios de sistema y haber probado con tres centrales los dos últimos partidos de pretemporada. "Soy entrenador y quiero tener otra forma de jugar, otro dibujo. Tenemos jugadores que acaban de llegar para poder hacerlo. Tengo que elegir el mejor equipo y dibujo para contrarrestar al rival".

No mostró preferencia como en otras ocasiones por LaLiga Santander, "todas las competiciones van a ser importantes", y terminó haciendo una reflexión personal sobre su regreso, la crítica que está recibiendo y la barrera tan alta que marcó en la anterior etapa.

"No pienso en el pasado, ni en lo que hemos ganado. El fútbol es el hoy. Si hubiese pensado en mi situación personal, el riesgo, pero no era lo más importante para volver. No pienso en mi imagen. Las críticas que recibo forman parte del trabajo de este deporte y de la vida de un entrenador", valoró.