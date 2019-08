Ontiveros ya está en Vila-real

Javi Ontiveros está en la ciudad deportiva del Villarreal y su fichaje se hará público de forma inminente. El fichaje de Ontiveros estaba ayer ya muy encaminado e iba a ser oficial pronto según fuentes del Villarreal CF. El hecho de que el marbellí no entrase en la primera convocatoria del Málaga para LaLiga Smartbank —un encuentro que los jugadores de Víctor Sánchez del Amo saldaron con triunfo por la mínima 0-1 en el Sardinero— fue un signo inequívoco de que el jeque Al Thani por fin ha dado luz verde a la venta del jugador por una cantidad que ronda los 7,5 millones de euros. Entre otros motivos, si el Málaga no le vende no tiene margen salarial para poder inscribir a sus nuevos fichajes, y eso ha precipitado los acontecimientos. El futbolista firmará un contrato de larga duración.