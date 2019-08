El jeque les tiene en jaque

El centrocampista marbellí Javier Ontiveros llegó este lunes a la Ciudad Deportiva del Villarreal desde primera hora de la mañana donde pasó revisión médica de forma satisfactoria, si bien su fichaje todavía no es oficial porque según fuentes próximas a la negociación faltan algunos flecos entre clubes. Esos flecos, este martes al mediodía, son únicamente que el jeque Al Thani no ha firmado lo ya pactado. Entre Ontiveros y el Villarreal está todo cerrado y el jugador, salvo giro inesperado de los acontecimientos, firmará un contrato por las próximas cinco temporadas. De hecho se espera que su fichaje sea anunciado a lo largo de este martes, si bien este martes no se ha entrenado con los que deben ser sus nuevos compañeros a la espera del OK del propietario del Málaga.

El Villarreal pagará al Málaga CF 7,5 millones por su traspaso, cantidad fija a la que posteriormente se le pueden añadir otras variables en función de los objetivos que alcance el jugador a lo largo de las anteriormente mencionadas próximas cinco campañas y que podrían suponer otro millón y medio más para la entidad costasoleña. Ese fue el último 'fleco' como tal, pero se acordó antes de que el propio club le diese permiso al futbolista para viajar hasta Vila-real.



Ndiaye y el Getafe

Así las cosas, todo apunta a que la operación se cerrará, aunque según fuentes próximas a la negociación lo que puede estar demorando la firma de Al Thani es la situación de Ndiaye, pese a ser operaciones independientes. El Villarreal lo cedió al Málaga, que el próximo verano lo debe comprar obligatoriamente por más de 6 millones y que hoy por hoy no puede soportar su ficha. El conjunto costasoleño ha pactado la cesión del jugador al Getafe y está pendiente de asegurarse una salida satisfactoria para no verse obligado el próximo verano, ya que al Villarreal le da igual dónde juegue el jugador si se le respetan las condiciones. Las dos operaciones podrían anunciarse de forma consecutiva y sería entonces cuando se cierre, en principio, el fichaje de Ontiveros, quien está en Vila-real para cerrar una operación que ya llevaba varias semanas en marcha y que está siendo sin duda alguna la más larga y complicada del verano para el equipo presidido por Fernando Roig, ya que los contactos comenzaron a finales del mes de junio y han pasado dos meses sin que el fichaje sea aún oficial debido en gran medida a que el jeque Al Thani no ha dado luz verde a las condiciones que habían pactado para el grueso de la operación las dos entidades hasta que el límite salarial le está obligando.

El Villarreal de momento aguanta y confía en que se cierre en breve porque se está demorando en exceso, pero la paaciencia amarilla no es eterna.