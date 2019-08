Ontiveros pisa fuerte en La Cerámica

Ontiveros saltó al campo en el Ciutat de València en el momento de más dudas del Villarreal. Dos minutos después de que Roger hiciera su segundo gol de la noche, el último fichaje 'groguet' apareció para pedir cada balón y generar las ocasiones de mayor peligro. Un disparo lejano y una falta que se marchó cerca de la meta defendida por Aitor metieron el miedo en el cuerpo de la afición de Orriols. Con su figura por un lado y Samu Chukwueze, Javi Calleja ahora tiene un puzzle por resolver en el centro del campo y también con el dibujo. El 4-4-2 del Ciutat o el 4-2-3-1 con un refuerzo más en el medio. Ese dilema se despejará ante el Real Madrid, curiosamente un rival ante el que nunca se ha enfrentado el último fichaje amarillo.

El joven jugador marbellí sí ha jugado contra Barcelona, Valencia y Sevilla, entre otros equipos, pero nunca se ha medido al Real Madrid y la ocasión se antoja perfecta para Ontiveros, que dio una gran impresión en sus primeros minutos. Por carácter y por capacidad para decidir en los metros finales, el extremo puede ser importantísimo para el técnico y para el bloque, que ahora tiene un 'problema' para formar un once de medio centro para adelante. Anguissa, Cazorla, Iborra, Moi Gómez, Chukwueze, Gerard Moreno, Ekambi y el propio Ontiveros están en la quiniela como posibles titulares y es que salvo este último el resto lo han sido en algún momento de las dos primeras jornadas. El último once tuvo a Iborra, Cazorla, Moi y Chukwueze como cuarteto más la movilidad de Ekambi y con Gerard Moreno arriba. Sin Anguissa y con Ontiveros esperando turno desde el banquillo, el equipo cuajó una gran primera parte pero la entrada del marbellí en el segundo tiempo invita al optimismo en torno a su figura. Por ello, ahora Calleja tiene un problema. El 4-4-2 con doble pivote, Ontiveros-Chukwueze por bandas y Gerard Moreno-Ekambi arriba obligaría a prescindir de Moi Gómez, uno de los grandes destacados del arranque de temporada. Además, solo Cazorla e Iborra parece insuficiente para frenar las acometidas del Real Madrid a la contra, por lo que retirar a un delantero para juntar un trivote se antoja como una opción que gana enteros.



La situación en defensa

El equilibrio entre la parte ofensiva y la zaga está siendo, un año más, el gran problema del Villarreal. Si en Orriols esa sangría la solucionó por momentos el Submarino, en el segundo tiempo dos errores puntuales acabaron significando una derrota. Y no es la primera vez que le sucede a un equipo que debe ser más consistente atrás. Eso sí, no está teniendo buena fortuna en las primeras jornadas, en las que no ha podido contar con el cuarteto defensivo 'titular': Rubén Peña, Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno. El primero de ellos sí estuvo ante el Granada, se perdió el choque del Ciutat y todavía es duda para medirse al Real Madrid. Por su parte, el lateral zurdo es baja confirmada contra los blancos y estará entre 8 y 10 semanas fuera de los terrenos de juego, lo que abre la puerta de la tititularidad a Quintillà. Eso sí, en el Submarino están abiertos a fichar en esa parcela si sale alguna oportunidad de mercado. También en el lateral diestro, a pesar de contar con la figura de Mario Gaspar.