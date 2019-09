Gerard Piqué la lía en RRSS

Gerard Piqué sale de un charco para meterse en otro. El central del FC Barcelona no ha tardado en criticar a su equipo tras el empate cosechado, de milagro, frente a Osasuna en El Sadar. El defensa español retuiteó un comentario de Alfredo Martínez, periodista de Onda Cero, en el que afirmaba que el Barça juega mal.

A la salida y ya ante los medios, el propio Piqué habló para 'Radioestadio' para excusarse con una versión que no ha convencido a (casi) nadie: "Yo no he tocado el Twitter. No he tocado el móvil desde que he salido del campo. Será alguien que me lleva la cuenta". Futbolista, jugador de póquer, empresario, personaje...