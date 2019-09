Revertir grietas e ir hacia arriba

Sin tiempo para mirar atrás, el Villarreal afronta la tercera jornada de LaLiga Santander con la obligación de empezar a asentar cimientos de éxito de cara a una temporada que no debe torcerse como la anterior. La base no está estructurada, pero los picos registrados en algunos tramos del encuentro ante el Levante son la esperanza a la que se aferra un Javi Calleja que es consciente de que su equipo se encuentra en proceso de lactancia. No obstante, la tesitura no requiere de periodos de adaptación ni de acoplamiento. Vencer al Madrid es tan innegociable como necesario.

El conjunto amarillo quiere darle continuidad al arsenal ofensivo que exhibió en el partido inaugural frente al Granada y el que insistió, sin apenas fortuna, ante los levantinistas. Una delantera idéntica a la del curso anterior que ha visto mejorada sus pretensiones arriba. Además, la línea de centrocampistas ofrece un abanico de posibilidades en ataque que seducen al sistema del técnico madrileño, la cual se ve sustancialmente beneficiado con la llegada de Javi Ontiveros. El malagueño gozó que minutos el pasado fin de semana y enseñó la 'patita' de sus cualidades. Desborde, picardía, velocidad y personalidad. Parece que la plantilla que confeccionó el área deportiva reluce un sinfín de virtudes, pero la grieta sigue en la defensa. La sangría de goles encajados continúa siendo el quebradero de cabeza del cuadro de La Plana y, además, uno de los principales motivos por los que no recuperan su condición de candidato a entrar en posiciones europeas. Los cuatro de la primera cita y los dos de la segunda, la mitad desde el punto de penalti, pone el foco de preocupación en la línea de cuatro defensas. Un aspecto trabajado durante la semana sabiendo que en el Real Madrid no pagan justos por pecadores. Pese a ello, el dibujo por el que quiere Calleja que transcurran los 90 minutos es la de llevar el convite a su terreno. Llevar los hilos del mismo mediante la posesión e impedir que los blancos exploten los espacios, ya que son letales en acciones de contragolpe.

Necesidades similares

Los blancos aterrizan en La Cerámica al tanto de perfilar la salida de Keylor Navas, que pondrá rumbo al PSG al contrario que Areola, que pasó reconocimiento médico, y de ver qué depararán los últimos días de mercado en lo que a llegadas se refiere. Al margen de los movimientos, el objetivo prioritario es volver a la senda del triunfo y, a ser posible, no desviarse en su intención de ser otra vez el Madrid que marcó una época de la mano de un Zidane que, con el paso del tiempo, se está empezando a devaluar al no dar con la tecla. El empate frente al Valladolid levantó un aluvión de críticas entre los aficionados y, tras un encuentro donde las sombras estuvieron por encima de las luces, la principal incertidumbre que existe es qué versión mostrará el Madrid: si la más fiable, la que le brindó una condición de equipo prácticamente invencible, o la de un conjunto frío, sin idea y sin rumbo sobre el terreno de juego.

Sin James, Isco y Hazard, al que le quedan aproximadamente dos semanas para estar en sus mejores ciernes, la principal novedad es la vuelta de Modric a la convocatoria. El croata volverá a manejar la sala de máquinas tras ser expulsado en el primer duelo por la famosa entrada, a la altura del talón, a Denis Suárez. En lo que a tintes amarillos se refiere, Alberto Moreno y Bruno Soriano siguen recuperándose de sus lesiones y la duda es si Rubén Peña llega a la cita, posibilidad que apurará hasta el final. La Cerámica acogerá un duelo en el que las necesidades de ambos están introducidas en el guion. Los dos, con la intención de mirar hacia arriba, no sin antes revertir las carencias que merman sus aspiraciones.