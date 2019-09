El Málaga confirma que la culpa de no poder inscribir a Okazaki fue... por desconocimiento

El Málaga ha explicado este jueves que la imposibilidad de inscribir a sus fichajes José Rodríguez y Shinji Okazaki "no fue culpa" del club, sino del "bloqueo" establecido por LaLiga debido al límite salarial y pidió confianza a la afición boquerona para volver cuanto antes a Primera División.

"Nos vemos en la obligación de trasladar a la afición que la realidad es que el presidente dio instrucciones precisas a los empleados del club para que realizaran el máximo esfuerzo para incorporar nuevos jugadores. Eso explica la contratación de jugadores como Okazaki y José Rodríguez", indican en el comunicado.

"No fue culpa del club que Okazaki y José Rodríguez no fueran finalmente inscritos, hicimos todo lo que pudimos, como deseaba el presidente. Sin embargo, LaLiga continuó bloqueando esas inscripciones con el argumento de que se superaba el límite salarial, aun cuando se trataba de jugadores que venían libres al haberse desvinculado de sus anteriores clubs, lo que permitía su contratación en condiciones económicas perfectamente asumibles por el Málaga", añade. Precisamente en este punto es donde el club malagueño pone de manifiesto su desconocimiento de la norma, ya que LaLiga, para evitar fraudes, señala que, de cara al fair play financiero, no contará menos del 50% de la ficha que el jugador de turno tuviera la temporada anterior.

"Intentamos hasta el último minuto con toda nuestra energía que LaLiga modificase su criterio, admitiese dichas inscripciones y, con ello, nos permitiese competir en igualdad de condiciones a los otros equipos, pero, como todos sabéis, el resultado final de esos intentos fue negativo", explica la nota.

Además, el Málaga asegura que esa situación "explica la ausencia de nuevas contrataciones importantes y que, en el caso de Okazaki, en contra de los intereses del club", hayan tenido que "acceder a la petición del propio jugador de que se le permitiese incorporarse a otro equipo donde pudiese competir en esta temporada, con el firme compromiso por su parte de volver al Málaga en la próxima temporada".

"A pesar de las dificultades a las que nos hemos tenido que enfrentar, lucharemos, con ayuda de la afición, por hacer un gran campeonato. Confiamos en la calidad y entrega de los jugadores de nuestra plantilla y en la magnífica labor del equipo técnico, encabezado por su entrenador, Víctor Sánchez del Amo. Todo el equipo ya demostró en la pasada temporada que se pueden obtener grandes resultados gracias al esfuerzo de todos", continúa el comunicado.

"Estamos convencidos de que en los próximos meses la situación económica del club va a mejorar, y estaremos en condiciones de que los seguidores del Málaga se vuelvan a sentir orgullosos de pertenecer a esta gran familia. Trabajaremos sin descanso para lograr el objetivo con el apoyo de esta magnífica afición. Suerte, y os pedimos que todos juntos apoyemos con la misma fuerza para que podamos regresar a la posición que corresponde a este gran club, la Primera División", finaliza.