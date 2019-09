'Rajada' de Pedraza desde Sevilla

Alfonso Pedraza, jugador del Villarreal cedido en el Betis, le ha mandado un recado al que todavía es su club propietario desde Sevilla. en una entrevista concedida a 'Estadio Deportivo' y ante las preguntas de "¿Por qué sale del Villarreal? ¿No terminó de encajar con Javi Calleja y no tuvo la continuidad que a lo mejor esperaba para desarrollarse?", el cordobés asegura no haberse sentido querido en el club amarillo pese a agradecer que le diese la oportunidad de debutar en Primera: "La verdad es que nunca me he sentido querido en el Villarreal. Siempre he tenido que salir para dar pasos adelante en mi carrera y la verdad es que no me he sentido querido. Sí, es verdad que le agradezco a todo el Villarreal porque ha sido el club con el que he llegado a debutar en Primera, pero no me he sentido lo suficientemente querido y valorado para seguir otro año allí".

Pedraza está cedido con una opción de compra no obligatoria de alrededor de catorce millones de euros, que correponderían a diez fijos más cuatro en variables. Indistintamente de si la opción de compra se ejecuta en el futuro o no, lo que es seguro es que la cesión esta campaña supone un ingreso asegurado de alrededor de un millón de euros ya que 500.000 son fijos y 500.000 más, en objetivos fácilmente alcanzables.