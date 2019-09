En busca de un triunfo para ahuyentar nubarrones

Con la DANA azotando con fuerza a la Comunitat Valenciana en general y a buena parte de la provincia de Castelló en concreto, el Villarreal se planta en el estadio de Butarque dispuesto a huir del que puede ser su particular temporal en el caso de no lograr un buen resultado ante el Leganés.

Dos puntos en la tercera jornada permiten no estar en zona roja en estos momentos, pero son un bagaje demasiado pobre para un equipo que aspira a reverdecer laureles tras la agónica pasada campaña y que había realizado una pretemporada ilusionante.

Javi Calleja, que para el partido de hoy ha repetido la lista de convocados que hizo ante el Real Madrid en la última jornada previa al parón por compromisos de selecciones y que tan solo tiene las bajas de Bruno Soriano y Alberto Moreno, ha tenido dos semanas completas de trabajo en las que únicamente ha perdido por las citas internacionales a Chukwueze y Morlanes. Eso puede hacer que por primera vez esta temporada el primero de ellos sea suplente en Leganés. Samu jugó el pasado martes en Ucrania y todo apunta a que Calleja le dará descanso al menos de inicio guardándose su bala en la recámara. Su puesto en el once lo ocuparía Ontiveros, aunque en la banda contraria, y todo apunta que, pese a haber sufrido algunas molestias durante la semana, la otra novedad en el once puede ser la entrada de Zambo Anguissa en el eje de la medular para dotar al centro del campo groguet de un poco más de músculo en un encuentro que se perfila como físico e intenso.

Si el Villarreal logra un triunfo, se disiparán los nubarrones. Por contra, si no lo hace, el temporal puede arreciar en Vila-real en función de las formas que exhiba el equipo ante un Leganés que llega a la cita de hoy como colista sin haber puntuado todavía, una circunstancia que empieza a poner en duda el futuro del técnico exvalencianista Mauricio Pellegrino, que la pasada campaña supo sacar partido al conjunto pepinero, pero esta, de momento, no está dando con la tecla correcta.