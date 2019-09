El Orihuela pulsa las consecuencias deportivas y económicas de la devastación

El Orihuela CF recupera esta semana el ritmo habitual de entrenamientos tras las graves inundaciones que han asolado la Vega Baja. El equipo, de hecho, se ha trasladado durante el lunes y el martes a la localidad vecina de Crevillent para poder trabajar en unas instalaciones en buenas condiciones ya que los campos de la comarca han quedado inutilizables. A la espera de ver cómo evoluciona el estadio de Los Arcos, anegado desde el jueves, y los campos habituales de entrenamiento, el Orihuela CF ya prepara el derbi del próximo domingo ante el Hércules CF con dos valencianos como son su técnico Villafaina y el joven Pitu, cedido por el Levante UD, recobrando la normalidad tras el susto.

Para el joven Pitu ha sido una vivencia casi sin precedentes: "El jueves después de entrenar empezó a llover fuerte y para, pero el viernes a las 06:00 de la madrugada yo ya me desperté en casa porque el ruido de la lluvia era brutal. Pude volver a dormirme y al despertar a las 09:00 ya con con Fonda y Sergei vimos que el agua en la calle estaba a mitad de los coches. Cuando quisimos salir de casa el agua nos llegaba por las rodillas. Había gente que se movía barquitas, aunque nostros salimos por nuestros medios. El patio de la finca estaba inundado ya y el ascensor inutilizado" Pitu vive junto a los dos compañeros mencionados —Fonda y Sergei— a apenas dos minutos andando de distancia del campo de Los Arcos, en el centro de Orihuela, en una de las calles que se convirtieron literalmente en ríos. La mala fortuna quiso además que la tromba de agua les pillase con pocas reservas en el frigorífico ya que hacen la compra semanal durante los fines de semana y ahí llegó la segunda odisea: "Cuando salimos todo estaba inundado y los negocios cerrados. La suerte que tuvimos es que reabrieron Mercadona, pero cuando llegamos apenas quedaba de nada porque la gente había arrasado. Era de película...".

El viernes por la tarde, el segundo de gota fría en la Vega Baja, Pitu y Fonda salieron del piso para desplazarse hasta el campo de fútbol donde tenían sus coches aparcados y ahí al menos se llevaron una grata sorpresa: "El parking de Los Arcos está en una zona elevada y eso nos salvó, porque el campo está cerca y vamos andando todos los días. Fuimos a ver los coches y vimos que estaban bien porque en el aparcamiento no se acumuló el agua, pero en nuestra calle los vehículos que estaban aparcados tenían el agua por encima de las ruedas".

Deportivamente, el viernes ya supieron que su partido —especial para Pitu puesto que era ante el At. Levante— había sido aplazado, pero para mantener actividad física mínima el equipo trabajó en un gimnasio de Orihuela en la zona alta de la población que se salvó de las inundaciones viernes y sábado, y fue el domingo el día que se empezó a recuperar la normalidad, tras varias jornadas de varios contactos telefónicos con casa.

Por su parte el técnico, Villafaina, vivió la catástrofe desde la localidad vecina a Orihuela, Redován, en la que reside, que ha sido una de las golpeadas directamente por la tragedia: "Quizás en Redován fue menos bestial que en Orihuela, porque cuando yo entré en Orihuela aluciné. Parecía un sitio en guerra con calles embarradas, casas derrumbadas... como de los años treinta. En Redovan hubo tramos parecidos con calles que parecían ríos...". A Villa le tocó vivir un tenso episodio que narra para SUPER: "Yo no pude salir de mi casa el viernes debido al agua que venía con la corriente. De hecho, un vecino de la localidad desgraciadamente es una de las víctimas mortales. Al parecer fue a mover el coche, se lo llevó la corriente y su cadáver apareció en la localidad vecina de Benferri. El jueves ya nos dijeron que los coches los subiésemos a los parkings de lo alto del pueblo y cuando yo fui para moverlo, el agua llegaba casi al capó. Eso fue lo más jodido... El sábado pude salir de casa a comprar a Callosa, pero a Orihuela no pude pasar hasta el lunes".



Incógnita con Los Arcos

El equipo tiene este miércoles día de descanso y el jueves trabaja en Campoamor, porque las instalaciones de Los Arcos son a día de hoy una incógnita. Hasta la instalación, que sigue parcialmente anegada, estaba previsto que se desplazasen mañana jueves, pero finalmente lo han adelantado a hoy, técnicos municipales para evaluar los daños en las gradas. De momento el acceso a las instalaciones está cerrado al público y trabajadores por motivos de seguridad ya que la inundación ha dañado parte de las gradas, así como el césped —técnicos de la empresa responsable de la superficie también se desplazarán mañana a evaluar el estado de la misma—. Pasado lo más peligroso, ahora el Orihuela CF analiza las consecuencias que puede tener en el ámbito deportivo y económico como bien explica Villafaina: "Nosotros ahora jugamos en Alacant ante el Hércules, pero luego tenemos que recibir a Sabadell y Llagostera en casa consecutivamente. Si nos cerrasen el campo por motivos de seguridad sería un contratiempo serio y estamos pendientes de ver cómo queda ese asunto, así como de encontrar un sitio donde entrenar viernes y sábado, porque la mayoría de instalaciones cercanas, como la de Benferri, han quedado muy dañadas o inutilizables".

Foto: Àpunt

Luis Terrés, rescatado

Luis Terrés, uno de los directivos y a la sazón propietario del Orihuela CF, tuvo que ser rescatado por el cuerpo de bomberos en una pedanía próxima a la localidad de Orihuela en la que posee una segunda residencia en la que tiene animales. Ante la dureza del temporal se desplazó el viernes a ver el estado de los animales y allí le sorprendió una crecida de la corriente, lo que le impidió salir y le obligó a requerir el auxilio del cuerpo de bomberos para ser rescatado.

Foto: Àpunt

Fila 0 de FFCV en la final de la Copa RFEF

La recaudación de la final de la fase territorial de la Copa RFEF que jugarán el FC Jove Español de San Vicente y el CD Roda este miércoles, que estaba ya previsto que se disputara en el estadio El Clariano de Ontinyent, otra de las localidades afectadas por el temporal, se destinará íntegramente a los clubes daminificados por el temporal de lluvias que ha azotado a muchos clubes de la Comunitat al igual que al Orihuela CF. El partido se disputará a las 19:30 horas y el ganador accederá a la fase nacional de la competición. Paralelamente la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha habilitado una cuenta fila 0 con motivo de la final (Fila 0: ES10-0081-1518-9100-0159-5567) cuyo objetivo es también recaudar fondos para ayudar a los clubes damnificados por la DANA que a finales de la semana pasada provocó efectos devastadores en algunas comarcas de nuestra Comunitat.