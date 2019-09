Un partido para ganar credibilidad

El Villarreal recibe al Valladolid tras una gran victoria a domicilio en Leganés, un triunfo que el conjunto amarillo quiere que sea un punto de inflexión porque supuso el primer triunfo en LaLiga y porque, además, se logró manteniendo la portería a cero, algo que se considera clave en el devenir de la temporada. Las sensaciones son buenas, pero enfrente tendrán este sábado a un Valladolid que a domicilio le ha ganado al Betis y ha empatado en el Bernabéu. El partido, por tanto, es un arma de doble filo para los de Calleja que deben llegar a la cita reforzados por su último resultado, pero no se pueden permitir el lujo de relajarse ni lo más mínimo ante un buen rival.

El conjunto amarillo sigue con las ausencias de Bruno Soriano y Alberto Moreno, ambos fuera del equipo por lesiones de larga duración, si bien el resto de jugadores están en condiciones, lo que hace que el técnico deba descartar a cuatro de sus futbolistas. Una decisión que tomará ya a la hora del partido, ya que en los encuentros de casa no se da a conocer la convocatoria. Pese a ello, el once podría estar formado por Sergio Asenjo en la portería, con lo que mantendría su titularidad tras su regreso la semanas pasada al once, y una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Xavier Quintillà. En el centro del campo estaría Vicente Iborra como pivote, acompañado por Cazorla y Anguissa por el centro, y Ekambi y Moi Gómez por las bandas y un único delantero o referente arriba, que continuaría siendo Gerard Moreno, que con cinco goles llega en racha ya que ha conseguido marcar en todos los partidos anteriores de LaLiga y se siente con fuerzas para prolongar su racha.



Ünal no puede jugar

El Real Valladolid, por su parte, que llega con los mismos puntos que el Villarreal a La Cerámica, modificará su delantera para el compromiso de hoy ante los amarillos con la entrada de Sandro Ramírez en el once inicial, en sustitución de Enes Ünal quien, por contrato, no puede formar parte de la convocatoria blanquivioleta ya que es jugador amarillo y está cedido en Pucela.