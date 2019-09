El Barcelona busca su primera victoria a domicilio frente a un Granada en racha

El Granada persigue este sábado su tercera victoria consecutiva tras las logradas ante Espanyol (0-3) y Celta (0-2) ante un Barcelona que llega al Nuevo Los Cármenes sin haber sido capaz aún de ganar a domicilio y que podrá contar, en principio, con el tridente formado por Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Después de cuatro jornadas, esa tripleta se estrenará en Los Cármenes. Las lesiones de Messi y Suárez han impedido ver a la delantera deseada por los barcelonistas. La llegada de Griezmann viene a darle más opciones en ataque a Ernesto Valverde, pero hasta ahora no ha sido posible.

El francés es el único que se ha mantenido en el equipo desde el principio y en una posición que no es la suya. Acostumbrado a jugar por detrás del punta, Griezmann ha sido la referencia y, pese a que no se ha encontrado a gusto en el papel, su rendimiento no ha desentonado, sobre todo en casa.

Precisamente el rendimiento como visitante es la principal duda de este Barça. De los tres partidos lejos del Camp Nou no ha ganado ninguno.

Perdió en San Mamés, empató en Pamplona y también en Dortmund, donde Marc André ter-Stegen se convirtió en el salvador del equipo después de un partido dominado por el Borusia.

En Granada, las cosas tienen que empezar a cambiar. Con Messi, que ya tuvo media hora en Dortmund después de casi un mes y medio de baja, y Suárez, que regresó ante el Valencia tras un mes de baja, Griezmann se encontrará más arropado y ahora se trata de automatizar movimientos y comprobar que mezclan bien.

También habrá cambios en la defensa, obligados por la baja de Jordi Alba, con una lesión en el bíceps femoral izquierdo que le mantendrán unas semanas inactivo.

Será, por lo tanto, el momento para Junior Firpo, fichado este verano procedente del Betis y que esta temporada solo ha jugado nueve minutos, precisamente en la segunda jornada y ante su exequipo.

Más allá de este cambio, Valverde tendrá que decidirse por el perfil de los centrocampistas. En Dortmund comenzó con Busquets de medio centro y de Jong y Arthur como interiores; y acabó con de Jong como medio centro, Rakitic y un derrengado Arthur.

En Granada, seguramente dará entrada a algún centrocampista por el brasileño, mientras que Sergi Roberto, que no ha sido titular en los dos últimos partidos, podría volver al lateral izquierdo en detrimento de Semedo, que no estuvo a buen nivel en la Liga de Campeones.

El Granada de Diego Martínez afronta el partido con la moral por las nubes tras acumular siete puntos en las cuatro primeras jornadas, los mismos que el Barcelona, y firmar dos triunfos seguidos fuera sin encajar gol.

Ahora quiere trasladar esas buenas sensaciones al Nuevo Los Cármenes, donde perdió por 0-1 ante el Sevilla en su única comparecencia hasta el momento en la presente temporada.

Martínez pierde para el choque a dos jugadores fundamentales en sus planes en este inicio de temporada: el media punta Fede Vico, que estará varias semanas de baja al sufrir una rotura parcial de la fascia plantar, y el lateral Joaquín Marín 'Quini', de baja por un esguince de rodilla.

Todo hace indicar que el lugar en el once titular de Fede Vico lo ocupará un centrocampista más posicional como el nigeriano Ramon Azeez o el francés Maxime Gonalons, con lo que Ángel Montoro pasaría a jugar más adelantado y el técnico reforzaría la medular.

En el caso de que el preparador decida actuar con un dibujo más ofensivo de inicio el elegido para reemplazar a Fede Vico sería Carlos Fernández o Álvaro Vadillo; mientras que para sustituir a Quini el técnico tendrá que elegir para la banda zurda de la zaga entre dos jugadores sin experiencia en Primera como Carlos Neva y el turco Ismail Koybasi o un central reconvertido a lateral como José Antonio Martínez.

El preparador también cuenta con las bajas seguras de Alex Martínez, el colombiano Neyder Lozano y el camerunés Yan Eteki, que llevan varias semanas lesionados, por lo que sólo tiene disponibles a 18 jugadores de la primera plantilla.

El resto del equipo titular será el mismo que tan bien ha funcionado en los dos últimos partidos.

El aforo del Nuevo Los Cármenes se ha ampliado en más de mil plazas para este choque con la instalación de gradas supletorias y se espera que el estadio esté lleno o casi lleno dada la expectación que ha levantado el partido, pese a que la entrada más barata cuesta 110 euros.



ALINEACIONES PROBABLES

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Azeez, Yangel Herrera, Montoro; Antonio Puertas, Machís y Soldado.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, de Jong, Rakitic; Messi, Suárez y Griezmann.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). En el Var: Mateu Lahoz (C. Valenciano)

Estadio: Nuevo Los Cármenes