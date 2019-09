Hace ya días que el temporal que azotó el este del país remitió, pero pese a ello se puede afirmar sin tapujos que este martes, en el sentido figurado, se ha decretado la 'alerta amarilla' en Can Barça. El Villarreal, que por primera vez llega a Nou Camp por delante en la clasificación de su rival, desatará una tormenta en el feudo azulgrana si logra un triunfo y, lo que es más importante, saldrá catapultado hacia la parte alta de la clasificación y reforzado anímicamente para lo que venga.

El conjunto 'groguet' llega a Barcelona en su mejor momento de los últimos meses tras haber sumado dos victorias consecutivas sin recibir gol y haber enlazado una racha de dieciocho partidos consecutivos marcando. Estos resultados y las sensaciones que transmite el equipo hacen que el Villarreal llegue a Barcelona sin renunciar a nada y en busca de un resultado positivo que devuelva al equipo un nivel de confianza que no tiene desde hace mucho tiempo tras un año aciago en el que luchó casi hasta el final por salvar la categoría.

Calleja mantiene las bajas de Bruno Soriano y Alberto Moreno, que todavía siguen con lesiones de larga duración, pero podrá contar con Vicente Iborra, quien arrastraba unas molestias. El de Moncada, pese a jugar buena parte de la pretemporada como delantero, se ha convertido en una de las piedras angulares del equipo jugando como ancla en el eje de la medular. Eso hace que el posible once que alinee Calleja se pueda asemejar mucho al que le ganó al Valladolid con la única posible variación de Carlos Bacca en punta de Lanza, quien dejaría su puesto a Toko Ekambi o a Chukwueze.

El once que podría saltar al Camp Nou tendrá a Sergio Asenjo en la portería, con una línea defensiva integrada por Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres y Xavier Quintillà, mientras que en el centro del campo estaría Iborra como medio centro. Le acompañarían cuatro medios más creativos con Zambo Anguissa, Santi Cazorla, Moi Gómez y el máximo goleador, Gerard, quien suele empezar los partidos partiendo de banda derecha para permutar posteriormente. Arriba, por último, estaría Ekambi... si es que no entra Samu en banda y Gerard empieza arriba.

En el Barça recibió el alta Dembélé y también ha entrado en la lista.



El vaticinio de Calleja

Calleja aseguró que espera un duelo «bonito»: «Espero que quien vea el partido vea un buen encuentro, que nosotros sigamos defendiendo como hasta ahora, y buscando nuestras armas para hacer daño al Barcelona y que no corten esa racha en contra de goles encajados», manifestó en rueda de prensa. Los blaugrana suman los mismos doce goles a favor que el Villarreal, diez de ellos en dos partidos en el Camp Nou, y nueve en contra, un aspecto en el que Calleja quiere incidir. «Espero un partido bonito para el espectador, nos enfrentamos dos equipos que buscamos el gol y la portería contraria, llevamos muchos goles y no vamos a renunciar a ello, cada uno a su manera», comentó el técnico.



La excusa de Valverde

Valverde, por su parte, dijo que «en el fútbol se habla de crisis en tres días», y que «en tres días sales de la crisis», si bien lo que sorprendió fue su excusa cuando se le recordó que son el equipo más goleado: «Tampoco es normal que nos piten tres penaltis (...). Valencia y Betis nos han hecho goles, pero hemos dominado mucho esos partidos».