Raúl Bravo recupera la sonrisa tras el caso 'Oikos' en Primera Regional

Raúl Bravo, exfutbolista profesional, ha vuelto a jugar a nivel amateur. Lo ha hecho con el CFUE Gandia, equipo de su localidad natal —él es de Palma de Gandia— que la pasada campaña descendió de Preferente a Primera Regional. El pasado jueves se recibía el transfer del futbolista —su última participación como profesional había sido en Grecia con el Aris de Salónica— y se le tramitaba la licencia in extremis para que debutase en este fin de semana con triunfo a domicilio en La Font d'Encarròs por 2-5... y con el primer gol en su cuenta particular.

Fuentes del club eplican que se le ofreció jugar de zaguero —el siempre ha sido lateral zurdo e incluso central—, pero solicitó que le dejasen jugar un poco más arriba "porque lleva toda la vida defendiendo". Sin duda se trata de un caso atípico y Raúl, jugando como delantero y extremo izquierdo, marcó su primer tanto en su estreno.

El futbolista ha encontrado una válvula de escape disfruntando del fútbol y paralelamente el club ha rescatado a un futbolista de sobrada capacidad en una relación perfecta para ambas partes.

Eso sí, la entidad no se pronuncia respecto a la causa abierta del 'Caso Oikos' en el que está implicado junto a Carlos Aranda.