La Cerámica vale el salto a Europa

El Villarreal abrirá el telón a la séptima jornada de LaLiga recibiendo al Betis de Rubi, reforzado tras su reciente victoria con remontada incluida ante el Levante. Ambos equipos llegan a la cita en igualdad de condiciones, con 8 puntos (2 victorias, 2 empates y 2 derrotas) y también con similares aspiraciones: el salto a Europa pasa por vencer en La Cerámica.

El feudo amarillo se ha convertido en un buen alidado para los hombres de Calleja, que todavía no conocen la derrota ante su afición y buscarán dar un golpe de autoridad como ya ocurrió en la victoria cosechada ante el Valladolid, por entonces la segunda consecutiva tras empatar también en Vila-real frente al Madrid y Granada, caer en València con el Levante y sembrar dudas en el arranque del campeonato doméstico.

De igual modo, aunque ahora con mucha menos presión, volver a la senda de la victoria en La Cerámica es vital tras el bache del Camp Nou, donde el equipo 'groguet' no aprovechó las dudas del Barça para morder y se conformó atrás, incluso después de hacer el 2-1 con el que terminaría el partido. Para ganar allí hacía falta creérselo, pero esta vez no hay excusas porque enfrente sí habrá un rival con el que jugar «de tú a tu» no será suficiente.

El Betis, otro de los aspirantes a los puestos europeos este curso, se presenta en La Plana 'enchufado' tras su reciente victoria. Esta supuso, más que los tres puntos, la confirmación de una racha que les ha hecho crecer también tras otro inicio desilusionante liguero (dos derrotas en las dos primeras jornadas).

Desde entonces, el cuadro verdiblanco acumula cuatro jornadas consecutivas puntuando, con dos victorias (Leganés y Levante), un empate que supo a gloria ante el Getafe (jugaron casi una hora con un futbolista menos) y otro reparto de puntos frente a Osasuna.

Además, los andaluces recuperaron contra el equipo de Paco López, en la última jornada, la 'chispa' de Joaquín, que unida al gran nivel goleador de Loren, a la aportación ofensiva de Borja Iglesias y las grandes actuaciones de Canales, por dentro, y del lateral, Álex Moreno, por fuera han hecho jugar bien al equipo, pese a que no están contando, ni lo harán en La Cerámica, con su estrella, el fichaje Fekir.



Dos ataques enfrentados

En La Cerámica coincidirán dos de los delanteros de moda de LaLiga: Gerard Moreno y Loren. Ambos llevan, junto a Benzema, 5 dianas este curso y lideran el ranking de máximos goleadores de la competición. Pero al margen, tanto 'groguets' como verdiblancos presentan otros jugadores peligrosos, como podrían ser Ekambi, que podría ser desplazado a la banda, donde pese a no ver puerta todavía este curso, destaca por su velocidad y su capacidad de asistir (lleva dos). De igual modo, Rubi contará con Borja Iglesias, otro delantero llamado a ser importante en su equipo pero que de momento todavía no está acertado, aunque venga de hacer su primer gol del año ante el Levante.

Además, y de forma paralela, ambos conjuntos cuentan con un líder veterano que está siendo fundamental este curso. En caso del Villarreal Cazorla, y en caso del Betis, Joaquín. Ambos tienen todavía mucho que dar sobre el terreno de juego y llegan a la cita en un gran momento de forma.