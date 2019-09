Zidane: ¿El Atlético es del pueblo? Aquí se trabaja y se madruga

El entrenador del Real Madrid Zinédine Zidane ha afirmado que están "preparados para hacer un buen partido" este sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, un duelo en el que tiene claro que tendrán que "meter muchas más cosas además de intensidad" y que no tendrá "nada que ver" con el de la pretemporada en el que salieron goleados de forma sonrojante.

"No me preocupa (la intensidad). Lo que queremos, lo sabemos. Nosotros nos preparamos para hacer un buen partido y no pensamos en el resultado. Sabemos de su dificultad y vamos a tener que meter muchas cosas, no sólo intensidad", explicó Zidane este viernes en la rueda de prensa previa al choque.

Al francés tampoco le interesa que puedan llegar en un mejor momento anímico por estar líderes. "Lo que me interesa es el partido. Nosotros estamos bien y seguro que ellos están bien también", apuntó. "Lo que pasó, pasó, lo que nos interesa es el partido y los tres puntos en juego", añadió en relación a la goleada sufrida en la pretemporada (3-7), un partido que "no tiene nada que ver" con este derbi.

'Zizou' no piensa "de forma negativa" y sólo se centra "en hacer un gran partido". "Y si estamos en todo, desde el minuto 1 hasta el 90, vamos a hacer cosas buenas. Hay muchas cosas que tener en cuenta, en un partido de 90 minutos puede pasar de todo y lo que tenemos que hacer es tener la cabeza fría y pensar en lo que tenemos que hacer nosotros. Sabemos que es un rival difícil, que tiene muchas armas, pero lo que me interesa es lo que vamos a hacer nosotros", remarcó.

Además, tampoco quiso extenderse en el buen conocimiento que pueda tener Diego Pablo Simeone del equipo madridista. "No lo sé, cada uno hace su papel, él el suyo y yo el mío. Seguro que estudia mucho al rival, como todos, pero cada uno a su manera", indicó.

Preguntado por el calificativo de 'equipo del pueblo' del conjunto colchonero, Zidane prefirió no hacer valoraciones. "Aquí la gente madruga y trabaja mucho. Que la gente diga que este club es de ricos y el Atlético es el del pueblo no lo voy a cambiar. El madridismo quiere estar orgulloso de sus jugadores y es lo que vamos a intentar hacer", zanjó, preparado para afrontar con "la responsabilidad de siempre" el partido.